網紅雪岑擁有175cm的修長魔鬼身材以及神似楊冪的明星臉，被封全台「最美禮生」，且還是一名幼教老師，每每PO出辣照都電暈無數粉絲。雪岑近日連續分享一組白色戰袍美圖，除了斜開高衩大秀絕對領域外，中間挖空露出南半球更讓網友狂噴鼻血。

雪岑除一週前除了再分享宮廟禮生美照外，最近幾天更是將完美身材大解放，連續PO出穿高跟鞋的白色戰袍辣圖；雪岑雖標註「#腿控福利」，但畫面中她的上身穿著也超有看頭，四片布用兩個金屬環串連，綁縛前胸與中腹肌膚，雪白UU南半球「中間挖空」溢出，一秒讓人鼻血噴爆。

下身純白薄長裙也盡顯身材優點，布料從右膝開高衩到左腿根髖骨下方，不但穿高跟鞋使長腿犯規逆天呈現，坐在樓梯時曝光的「絕對領域」也辣爆，雪岑寫道：「好像所有美好都發生在夏天」；粉絲們被電得眼冒愛心狂讚：「好美」、「超迷人的」、「仙女」、「有雪在 難怪我喜歡夏天」、「腿白如雪」、「雪的美真的無法言喻」、「真的是白雪公主」、「仙女怎麼下凡了」、「這就是女神啊！」，3張美照合計破1.2萬讚。

雪岑憑著優勢條件過著斜摃人生，除了當幼教老師也是兼職模特兒，休假有時會加入禮生的工作，目前在IG已有18.9萬人追蹤，過去她因穿低胸爆乳裝參加宮廟活動，照片在網路上瘋傳，網民被她婀娜多姿的身材吸引，還發現有些角度撞臉女神楊冪，瞬間成為最有話題性的禮生。