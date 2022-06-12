南韓政府為了避免卡車司機罷工加重供應鏈混亂，11日再度與工會協商，無奈雙方依舊沒有共識，罷工行動至周一（13日）邁入第7天。

南韓交通部11日與工會代表進行了超過10小時的馬拉松協商，是罷工行動以來第三度協商。交通部催促工會盡快讓司機恢復上班，但工會認為政府無法滿足薪資保障及其他要求。

一名工會代表向路透表示，目前還不確定是否繼續協商。交通部則表示，未來還會再次嘗試協商。來自釜山地區的一名工會代表表示，南韓全國16區工會代表已在12日會面商討後續抗爭行動。

隸屬南韓卡車駕駛工會的6,600名卡車司機11日在蔚山市的石化園區發動罷工抗爭，導致浦項鋼鐵出貨受阻。

現代汽車位於蔚山市的最大廠區在12日也有上百名卡車司機罷工，抗議燃料成本不斷上漲令司機不堪負荷，並要求調高基本薪資保障。當地一名工會代表表示，13日還會有數百名卡車司機加入罷工行列。