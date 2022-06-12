國際航空旅客入境 美解除病毒篩檢要求 21:522022/06/12 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府下令自12日零時起解除國際航空入境旅客的病毒篩檢要求，可望加速觀光業復甦。美國政府先前為了控制疫情，要求包含美國公民在內的國際航空入境旅客出示登機前一日的病毒篩檢陰性報告，但陸路入境者不受此限。 教召滿5次發獎金 明年起接受志願者 美國入境政策再鬆綁 12日起「搭機免陰性證明」 邊境再鬆綁 商務客入境檢疫 擬縮為3＋4天 #國際航空 #病毒篩檢 #美國政府 #入境旅客 #解除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 組團出國旅遊禁令 9月有望解除 04:102022/06/10 財經要聞 美對中關稅調整 部分商品先上路 04:102022/05/27 產業特刊 台積電設廠用地高煉廠第三區地下水 解除列管 21:412022/05/31 財經 俄擬放寬烏克蘭港口封鎖 換取西方解除制裁 23:032022/05/26 財經 歐盟解除登機口罩令 04:102022/05/17 全球財經 俄拿烏糧當籌碼 換解除制裁 04:102022/05/27 全球財經 《國際金融》憂喜參半 歐股淡定 16:192022/05/18 財經 房客注意！解除租賃契約「這碼事」要注意 09:582022/05/27 區域情報-高雄 民眾反映花6小時等防疫計程車 桃機回應了 18:222022/05/11 生活 入境居檢改「3＋4」 必知QA一次看：3類人不得外出 13:512022/06/12 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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