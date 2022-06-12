美國政府下令自12日零時起解除國際航空入境旅客的病毒篩檢要求，可望加速觀光業復甦。美國政府先前為了控制疫情，要求包含美國公民在內的國際航空入境旅客出示登機前一日的病毒篩檢陰性報告，但陸路入境者不受此限。