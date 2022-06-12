39歲的坎諾(Robinson Cano)本季大聯盟之路相當曲折，雖然熬過禁藥處分得以回歸球場，但身手早不如以往，5月初先遭大都會指定讓渡，接著教士給了他機會，之後因更淒慘的表現又被指定讓渡，不過一切在昨天出現轉機，教士給了坎諾一份小聯盟合約，讓他保住重返大聯盟的機會，今天他正式於3A亮相，展開了新旅程。

Rocking a sweet SpongeBob jersey, Robinson Canó rips an RBI single in his first @epchihuahuas at-bat. pic.twitter.com/XG31L4sTzn — Minor League Baseball (@MiLB) June 12, 2022

坎諾5月到教士後表現比大都會更糟，出賽12場，33打數僅敲3支安打貢獻1分打點，打擊率0.091，吞下10K，被二次指定讓渡，球隊當時選擇讓他下小聯盟卻被拒絕，轉而成為自由球員，不過有情有義的教士昨天端出小聯盟約，再給他一次機會，也讓他能在今天3A比賽中亮相，這是他除復健賽外，相隔17年再度於小聯盟出賽。

坎諾今天代表教士3A球隊出賽，擔任第5棒指定打擊，繳出5打數1安打1分打點表現，首局就為球隊敲分，取得3：0領先。坎諾在2016、2018、2019年都有在小聯盟登場過，但都是作為大聯盟球隊的復健賽，最後以「小聯盟球員」身份出賽是2005年的事了，當時他效力洋基，並於該年5月首登大聯盟，在年度最佳新人票選排第二。