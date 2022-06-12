新光三越10日董事會未進行到改選董座、副董議程，13日再戰；泛新光集團已有人提前放消息傳出吳東昇將任副董事長，而據了解，提名人選呈多案，傳現任副董吳昕陽、吳東亮都是人選之一，而使得明日改選變數多。

新光三越6月1日股東會改選13席董事、三席監察人，其中日籍董事包括村上英之、赤松憲、松元公博、牧野欣功、細谷敏幸、白井俊德等六席，泛新光集團董事為吳東進、吳昕達、吳昕陽、吳東昇、吳昕恩、林伯翰、郭吳如月等，吳東亮董事席次由郭吳如月頂替，引發震撼，但在10日董事會上，郭吳如月因個人因素辭任董事，吳東亮再度回復法人代表董事，亦成泛新光集團其他董事爭論焦點。

原本上周改選董事，吳東亮下、郭吳如月上被外界解讀可能牽動選票，但吳東亮又回復法人代表董事，意味一旦在六席日籍董事一致支持下，現任董事長村上英之、副董事長暨總經理吳昕陽有望續任。

而泛新光集團另一派人馬則在13日董事會前意外放話，傳台日共識日籍董事長村上英之續任董事長，泛新光集團有共識由吳東昇擔任副董事長，總經理吳昕陽維持，而據指出，泛新光集團對副董人選還是多案呈現，吳東昇擔任副董只是提名之一，現任副董吳昕陽仍是被提名人，吳東亮也是提名人選之一。

外傳之所以選吳東昇係因他對上市程序熟悉，有董事即直言，吳東亮也是上市公司負責人，難道對上市程序不熟嗎？此外，為了加速新光三越IPO，凸顯新光三越在資本市場價值，只有靠執行端的經營團隊運作才能達到效益，兼顧投資人權益，由現任總經理續任副董，加速力道無疑更強。