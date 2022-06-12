台北一間牛肉麵店因採預約制，吸引不少饕客慕名而來，不過想吃要等2年以上，讓網友相當不滿，痛批這樣的行銷方式太誇張，更在Google評論留下一星差評，讓老闆忍不住回嗆，「沒有想要煮麵給你吃，別來煩我」。

「門前隱味」老闆10日在臉書粉專貼出一則Google評論截圖，其內容寫到，「行銷方式可以再誇張一點，一碗麵要搞得這麼複雜，差評1星高歌離席」。沒想到老闆霸氣回嗆，「吃不到麵真的很生氣氣齁，但請不要誤會了，你以為你誰？再複雜都與你無關，沒有想要煮麵給你吃，收好你的錢，想去那吃去那吃，別來煩我」。

一名網友給店家1星差評，痛批行銷方式太誇張。（圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉專）

貼文一出，不少網友留言力挺，「真的慢走不送」、「你不要去，機會給我」、「會給一星的人通常都是還沒吃過的」、「要先吃到才有資格給評價哦」、「沒吃還給評價可以開吉了」、「我三年也沒搶到一次還是很有風度」。

事實上，這間位在板橋巷弄的「門前隱味」因店內位置不多，僅能容納5位客人，因此決定改採預約制，意外造成話題。值得一提的是，老闆5月時就透露，2024上半年已預約額滿，可見該店人氣並未因預約制而減少。