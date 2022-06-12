曾捧紅蔡依林、楊丞琳等藝人的前經紀人蔣承縉（蔣哥）上月14日家中發生命案，1名網紅陳屍在蔣的房間，據了解死者身上有多處瘀青、嘴裡全是血跡，蔣承縉第一時間向家屬解釋，死者當天從旋轉樓梯上摔跤，他抱死者回床上後，隔天就發現死亡，後來蔣又說當天死者有「帶藥」到家中服用。

該名男網紅的1名好友在Instagram發文說，該網紅當初在酒吧被蔣承縉搭訕，蔣表明前藝人經紀人身分後，就約死者一起去看演唱會並多次私邀吃飯，事發當天死者先與蔣看電影，之後就到對方家中，隔天5月14日警方就獲報死訊；據死者母親、弟弟表示，他們隔天接到噩耗後，抵達現場發現房間已被整裡，而蔣承縉當時只說死者是自行從旋轉樓梯摔下，蔣將對方抱回床上後，隔天就發現對方已死亡。

蔣承縉向家屬解釋，死者當天從旋轉樓梯上摔跤，他抱死者回床上後，隔天就發現死亡，後來蔣又說當天死者有「帶藥」到家中服用。（翻攝自Instagram）

之後蔣承縉補充說當晚死者喝酒後情緒激動，曾踢壞家中燈飾，才導致全身多處瘀青，死者遺體後來送至殯儀館，死者母親在現場再度問蔣「你是不是有在酒裡放藥」，蔣才緊張地說藥是死者自己帶來的，死者親友事後則說不可能，不認為死者有能力取得、購買藥物，更質疑蔣原先從沒有提及用藥一事，是家屬質問後才坦承死者身前有用藥物。

據死者家屬稱，當時在殯儀館看遺體時，死者頭部、臉部、頸部、腰部都有大塊瘀青，嘴裡也有明顯乾涸血漬，牙齦全是黑色，母親說「大家不要哭，只是死者跟我們這輩子的緣分到了，這輩子的任務完成了」，親友相當悲戚；當時在蔣承縉家進行招魂時，蔣還對現場死者親友說「有需要這麼多人上來嗎？」親友還發現家中旋轉樓梯其實沒那麼有危險性。

蔣承縉向家屬解釋，死者當天從旋轉樓梯上摔跤，他抱死者回床上後，隔天就發現死亡，後來蔣又說當天死者有「帶藥」到家中服用。（翻攝自Instagram）

蔣承縉報案稱，該名31歲吳姓男網紅到他家聚會過夜，隔天卻離奇猝死；最弔詭的是，檢警相驗發現屍體「並無外傷」，已初步排除凶殺，詳細死因要等法醫研究所的驗屍報告出爐，再等檢方進一步指揮偵辦；蔣在本月6日發出聲明指出，「本人感到無比的悲痛，案件現由檢察官調查中，本人基於『報案人』角色，一定積極配合檢警調查，基於偵查不公開之規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！」

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