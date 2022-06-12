暑假在即，又是電競玩家投入遊戲的旺季，各手機品牌都紛紛推出全新電競手機，希望搶一波手遊電競手機市場，今年除了向來擅長打造高CP值的電競手機POCO，推出了全新年度首款旗艦系列手機 「POCO F4 GT」以外，還有realme也加入了市場，不僅在台首推出首搭獨顯的天璣8100 5G處理器的「realme GT Neo3系列」，更帶來萬元有找的「realme narzo 50 Pro」，而華碩的ROG Phone 6也將於今夏推出，7月5日也將迎來其正式的發表會，對高階電競手機有興趣的玩家就絕不能錯過。

POCO F4 GT在相機模組旁崁入獨特的「X形」RGB呼吸燈，玩家能自定義喜愛的色彩，同時更配備磁動力彈出式肩鍵，方便玩家出招時更順手、更好掌控。（POCO提供）

POCO F4 GT搭載POCO旗艦系列中最新的高通旗艦Snapdragon 8 Gen 1 5G行動平台，以及與最先進散熱系統之一的LiquidCool 3.0水冷散熱技術。（POCO提供）

POCO F4 GT此次就搭載了高通最新旗艦Snapdragon 8 Gen 1 5G行動平台，採4nm工藝製程打造的八核心行動平台，更搭配使用業界最先進散熱系統之一的LiquidCool 3.0水冷技術，同時擁有4700mAh大電量電池、120W HyperCharge極速充電，讓玩家在長時間遊玩時，不僅能保持順暢，更能確保手機不過熱，加上6.67吋120Hz AMOLED螢幕，支援480Hz觸控取樣率，畫面流暢之餘，更擁有對稱式的立體聲四揚聲器，以達到更佳的影音體驗，同時側邊加裝了遊戲專用麥克風，還配備磁動力彈出式肩鍵，就像一般手把的R、L鍵，方便玩家出招時更順手、更好掌控，更能自訂其為為拍照、錄影或是手電筒等功能的快捷鍵，平常還能完全隱藏收合，完美讓電競融入日常生活。

realme GT Neo3搭載全台首發聯發科天璣8100 5G處理器，能讓手機在60fps效能運作下，透過晶片助攻，帶來120 fps高流暢表現。（realme提供）

realme此次就帶來了realme GT Neo3與首度於台灣推出Neo T系列產品realme GT Neo 3T，延續GT Neo系列以極致性能和賽車設計的特色，此次更將具有速度象徵的賽道雙條紋應用於手機背蓋上，如同搭載了全台首發聯發科天璣8100 5G處理器，能讓手機在60fps效能運作下，透過晶片助攻，帶來120 fps高流暢表現，如賽車般飆速更順利，當開啟GT模式3.0，還能最大化天璣8100的旗艦效能，而為確保長時間遊玩品質，加上散熱技術採用類鑽石冰芯散熱系統Plus，5000mAh大電量和最高支援80W SuperDart 超速閃充，僅需12分鐘即可充至50%，讓遊戲過程流暢不斷電。

GT Neo3系列承襲GT系列賽車精髓（右一、二），以世界兩大知名賽道「利曼」和「銀石」為命名色，8GB+256GB，定價1萬4990元；realme GT Neo 3T（左一、二）則推出閃速黃和暗影黑 2色，8GB+256GB ，定價1萬2990元。（realme提供）

而realme GT Neo 3T則把跑車賽事中常見的經典格紋旗幟還原於背蓋上，搭載高通口碑最佳Snapdragon 870 5G處理器，並配備有感控溫的類鑽石冰芯散熱系統，更同樣搭載5000mAh 超大電量和最高支援80W SuperDart超速閃充、33分鐘即充滿100%電力，同時還有DRE動態記憶體拓展技術，讓記憶體從原先的8GB擴展至13GB，確保遊戲不卡頓。

realme narzo 50 Pro不僅萬元有找即擁有高效能的天璣920處理器和VC水冷散熱系統，更獲電競戰隊MAD Team選手超值好評推薦。（realme提供）

realme narzo 50 Pro共推出狂放黑、狂放藍 2色，8GB+128GB，定價9499元；30日前完成新機開通和realme+會員註冊者，加碼再送原廠螢幕保固12個月。（realme提供）

另外還有台灣首引進的realme narzo 50 Pro，把原來放在萬元以上機種的聯發科天璣920， 首度下放到萬元有找的機種，搭配90Hz SuperAMOLED螢幕，更能享受流暢的遊戲享受，同時還擁有五重VC水冷散熱系統、100%覆蓋熱源，配上5000mAh超大電量，支援33W Dart閃充、31分鐘即充滿50%電量，還有新型X軸線性馬達，使觸感反饋更加逼真，就算是萬元有找也不放過最佳的遊戲體驗，可是學生、小資族的手遊手機之選。