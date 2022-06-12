市調機構克拉克森日前發表報告指出，2022年1月至5月中國承接船舶247艘，全球市占率高達52.5％排名第一，韓國、日本分居第二名、第三名。另一方面，隨著上海市6月全面復工復產，當地各造船廠正全力衝刺產能以完成訂單。

綜合陸媒報導，克拉克森數據顯示，5月全球新船訂單成交量為57艘、250萬修正總噸（CGT），月減17％。其中，受上海因疫情升溫採取封控措施影響，中國僅承接22艘、84萬CGT。韓國則承接20艘、120萬CGT。

在上海復工後，中國船舶旗下上海外高橋造船10日提前達成交船任務過半、接單過半、營收過半目標。中國船舶旗下滬東中華造船則交付一艘全球最大江海聯運型液化天然氣（LNG）運輸船，實際交付日比合約計畫提前四天，這也是該公司復工以來交付的第四艘船。

滬東中華造船目前手持新船訂單57艘，總金額超過人民幣（下同）680億元，交付計畫已排至2025年。該船廠總經理陳軍表示，2022年目標是交付5艘大型LNG運輸船，以及6艘超大型的貨櫃船。

中國商務部研究院對外投資合作研究所副所長曹亞偉表示，從接到訂單到建造成船，需要一年至三年的時間。往往是航運週期可能處於高點位置時，船東下單買船，等船造好的時候有可能已經處於航運週期的低點，因此要注意調整造船產業的產業節奏。