54歲港星周慧敏（Vivian）擁有「玉女掌門人」美名，也是在8、90年代紅遍華人圈的「擋泥板女神」，絕頂顏值深植六、七年級生青春回憶。曾淡出演藝圈的她近年積極重返舞台，並常在社群與粉絲互動；前(10)日適逢「Beyond」黃家駒六十冥誕，周慧敏特別PO出自己「罕見黝黑」的往日影像來懷念這位好友，除了29年前的美貌讓粉絲讚嘆外，黃家駒生前談笑風生的音容宛在，也讓不少記得他的網友湧出時代眼淚。

周慧敏前(10)日在臉書貼出一段影片，標題寫道：「Beyond & Vivian 1991」，那正是Beyond當年主唱黃家駒在日意外身故的2年前，她寫道：「在這個特別的日子，有感動分享一條特別的影片。1991年夏季，少有曬得黝黑的我，很榮幸被Beyond樂隊邀請當他們節目的嘉賓。在之前，每次合作都是我擔當電視或電台節目主持人訪問他們，這次調換了角色替我們和觀眾都帶來了新鮮感。那是個開心的暑假。」

周慧敏繼續說：「忽爾今夏，仍然在為我們的Beyond 樂隊感到驕傲，仍然在懷念我們的音樂奇才黃家駒先生⋯⋯」，此外，她特地曝光自己29年前「罕見黝黑」的往日錄像，也把黃家駒當年談笑風生的模樣帶給Beyond粉絲們，這也是周慧敏分享這段影片的真正用心。

網民湧出回憶殺時代眼淚說：「還記得那天正在上學，放學時候在黑板寫下『家駒，永遠懷念你！』轉眼間就這麼多年了」、「無限懷念青春年華的90年代」、「家駒的歌真的很好聽，海闊天空，灰色軌跡，大地，每次他唱到唏噓兩字，就覺得不勝唏噓」、「懷念家駒」、「是我最喜歡的香港女星&樂團」、「家駒,生日快樂!」、「我也常常找來重看，彷彿那樣就可以回到那美好時光」、「以前大家都很純真活潑，好懷念」。