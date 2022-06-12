女星小甜甜（張可昀）去年1月與小5歲圈外老公宋晉賢登記結婚，7月平安順產女兒「米苔目」，共組一家三口的甜蜜家庭，令人稱羨；未料她近日上節目公開丈夫4個白目缺點，其中一項還是害她私密處發炎的原因。

小甜甜最近在節目《女人我最大》崩潰地表示，大家都很羨慕她嫁得好，但其實是因為為了顧及丈夫的形象，有些事情不能在外面講，直到現在上通告，突然忍不住爆料，還說老公在她心中其實只有20分，「50分是我很給老公面子」。小甜甜指出丈夫雖是處女座，卻沒有潔癖，「有陣子我突然間私密處發炎，可是我那陣子也沒出外景也沒怎樣，應該不太可能感染，後來我就抓出兇手，我發現我老公每次洗澡都在浴缸裡面尿尿！」不僅如此，有次小甜甜在上大號，老公正好也急，只好叫他去垃圾桶解放，「他就說不要，給我在浴缸大便，所以我真的傻眼！」

除了衛生習慣不佳，更讓小甜甜火大的，就是老公會用負面的言語調侃女兒，像是「米苔目你腳汗好多，以後妳的腳會跟把拔一樣臭，沒有同學喜歡你」、「你連手汗都有，以後沒人要跟你牽手手」，連餵副食品時，看到女兒在哭都會虧：「妳好愛哭，爸爸以前都不會哭，以後妳會沒有朋友」，導致女兒哭得更慘。

老公的第三個缺點則是顧打電動不幫忙顧女兒，小甜甜回憶快生時，肚子大到無法仰睡，老公每天晚上還在跟朋友打電動，就警告對方生小孩之後絕對不要讓她看到電動；後來在醫院卸貨時老公確實沒打，但小甜甜入住月子中心時，老公就開始打起來，還脫口：「你說不能搬到醫院，但你沒說不能搬到月子中心啊！」結果小甜甜叫老公幫忙餵奶都叫不動，氣到關上門自己來，還跟女兒訴苦：「以後如果你只有媽媽沒有爸爸沒關係，媽媽會給你全部的愛。」

最後一點讓小甜甜好氣又好笑，原來老公有次提到最喜歡她的一部戲是《麻辣鮮師》，但小甜甜並沒有演，後來才知道老公把她跟杜詩梅混淆，氣得狂翻白眼：「你是有病嗎，我跟你生小孩，小孩都8個月了，你還覺得我是杜詩梅。」小甜甜也分享釋懷的方式就是把丈夫當小孩看待，不然會得產後憂鬱症。