年底縣市長選舉，藍綠白陣營都想派出最強人選拿下更多縣市長席次，執政的民進黨此次人選也備受外界矚目。由於民進黨中央提名作業至今都未有新進展，但外界對於各縣市的可能人選，仍有眾多的推測。《中時新聞網》也盤整目前各界對於民進黨各縣市首長人選的「可能人選名單」。

六都市長人選方面重要性不言而喻，因此除了長年穩定執政的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁將爭取連任外，台中市長人選，則派出立法院副院長蔡其昌挑戰國民黨籍現任市長盧秀燕。

在台北市、新北市、桃園市、基隆市人選則尚未決定。台北市部分，目前以衛福部長陳時中的呼聲最高，傳出已獲得黨內英系力挺，不過，由於正國會要角、前交通部長林佳龍也有意爭取市長之位，近來頻頻走訪基層，密集拜會黨政要角，日前也推出「台北首都圈交通」及「首都12大政策願景計畫」，喊話要讓台北「從A到A+」。

在桃園市長人選方面，除了現任立委鄭運鵬、前立委鄭寶清有意角逐外，近來現任新竹市長林智堅是否可能拋下新竹參選，也備受討論；但是否真的會參選，仍視新竹市長一役由誰參選。

目前新竹市方面，除行政院顧問鄭宏輝極力爭取外，林智堅有意拉抬副市長沈慧虹參戰，選情尚未明朗。而在新竹縣長方面，先前呼聲較高的現任總統府辦公室參議鄭朝方，日前已轉戰參選竹北市長，因此，目前外界研判可能改由現任民進黨發言人周江杰出戰。

台灣人口數第六大的彰化縣，縣長人選方面，前縣長魏明谷目前仍持續勤跑基層，前黨部主委邱建富也傳出有意參選，最終由誰出戰，值得觀察。

宜、花、東方面，宜蘭縣已經拍板由前宜蘭市長江聰淵出戰，花蓮縣長人選，目前則是傳出前總統府發言人Kolas Yotaka將投入選戰，挑戰現任縣長徐榛蔚。台東縣長部分，現任立委劉櫂豪、前立委賴坤成皆有意出戰，人選有待黨中央決定。

在其他縣市方面，嘉義縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣，則已拍板分別由翁章梁、徐定禎、蔡培慧、劉建國、周春米等實力派戰將出戰。

基隆市長部分，預計將由立委蔡適應對決國民黨參選人謝國樑。嘉義市長選戰，立委王美惠地方實力雄厚，在黨內呼聲高，預計將挑戰國民黨現任市長黃敏惠。

澎湖縣長方面，由於民進黨3年前失去澎湖縣長寶座以來，積極尋求重返執政，捲土重來的前縣長陳光復，先前曾因「初選民調排除問題」，多次槓上表態角逐的縣議員陳慧玲，兩人多次公開交鋒，聲勢都不容小覷。

值得注意的是，政壇近期也傳出7月17日全代會將以改選黨內權力核心為主，未必會有2022大選的造勢活動，北北桃提名最遲可能延至8月底。對此，民進黨發言人周江杰表示，民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，爭取選民的支持，但現階段國人最關心的就是疫情，一切以防疫為最優先。