台電11日於電幻一號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，台電發言人吳進忠（左三）與台灣教育大學系統總校長吳清基（右三）等來賓出席，並手拿風力發電風車合影留念。（季志翔攝）

台電11日於電幻一號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，圖為透過馬達與控制器驅動的機械花裝置，仿擬自然生命的起落。（季志翔攝）

台電11日於電幻一號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，圖為舞動雙腳，帶動暖冷空氣流動，以風的動能發電的「風力舞踏」。（季志翔攝）

台電11日於電幻一號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，圖為腳踏飛輪，擾動岩漿，感受地球內部熱能的「地熱飛輪」。（季志翔攝）

台電去年首度發表「能源撲克」等再生能源系列教具，將能源知識融入手作遊戲，廣受校園師生及家長口碑迴響，至今已發送近4千套教具，今年再生能源教具發想於經典小說「唐吉軻德」中的風車，運用模組化設計導入風力發電概念，並創造出「風力士」、「風之光」、「能來風」三大風車系列教具。（季志翔攝）

參加「綠潮世代教案教具發表會」活動的小朋友製作風力發電的風車。（季志翔攝）

台師大自然科學團隊成員特別為參加活動的小朋友教導綠電能的科普知識。（季志翔攝）

台師大自然科學團隊成員特別為參加活動的小朋友教導綠電能的科普知識。（季志翔攝）

座落新板特區，板橋車站旁的台電「電幻一號所」，是全國首座綠能主題展覽館，地底下更是一年供應新北市超過6億度電的變電所，開館超過2年的電幻一號所，除將能源概念融入「ENERGYM能源健身房」體感互動及多元展演活動，近年亦前進校園推廣能源教育，繼去年首度推出綠能教具大獲好評，台電今年再聯手創新團隊「雜學校」及教育部國教署所屬台師大自然科學團隊，共同研發風力發電主題能源跨學科教具，台電表示此次綠能教具好學又好玩，歡迎到展館參觀了解。台電說明去年首度發表「能源撲克」等再生能源系列教具，將能源知識融入手作遊戲，廣受校園師生及家長口碑迴響，至今已發送近4千套教具，今年再生能源教具發想於經典小說「唐吉軻德」中的風車，運用模組化設計導入風力發電概念，並經過師生回饋後，創造出「風力士」、「風之光」、「能來風」三大風車系列教具。

台電表示，自4月搶先啟動第一波教具入校體驗活動至今，電幻一號所至今已前往13所學校，近500位學生餐與，今年特別結合在全台擁有第一線師資，且教學經驗豐富的台師大自然科學團隊，後續將把這套全新開發的風電綠能教案教具帶入全台各校，讓能源教育好學更好玩，透過第一線專業師資推廣綠能教具，讓電幻一號所成為移動式的綠電知識輸出站。台電說明電幻一號所今年以「綠潮世代」為核心，除將全心綠能教具帶入全台各地各級校園外，後續也規劃學生營隊、教師研習營、館際展覽串聯、工作坊等一系列多元活動，並結合實際走入電廠、能源實驗課程、能源限時逃脫等，暑假將至，歡迎對綠能教具及相關活動有興趣的學校師生與家長到展覽館參觀，讓孩子們邊玩邊學。