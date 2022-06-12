座落新板特區，板橋車站旁的台電「電幻一號所」，是全國首座綠能主題展覽館，地底下更是一年供應新北市超過6億度電的變電所，開館超過2年的電幻一號所，除將能源概念融入「ENERGYM能源健身房」體感互動及多元展演活動，近年亦前進校園推廣能源教育，繼去年首度推出綠能教具大獲好評，台電今年再聯手創新團隊「雜學校」及教育部國教署所屬台師大自然科學團隊，共同研發風力發電主題能源跨學科教具，台電表示此次綠能教具好學又好玩，歡迎到展館參觀了解。台電說明去年首度發表「能源撲克」等再生能源系列教具，將能源知識融入手作遊戲，廣受校園師生及家長口碑迴響，至今已發送近4千套教具，今年再生能源教具發想於經典小說「唐吉軻德」中的風車，運用模組化設計導入風力發電概念，並經過師生回饋後，創造出「風力士」、「風之光」、「能來風」三大風車系列教具。
台電表示，自4月搶先啟動第一波教具入校體驗活動至今，電幻一號所至今已前往13所學校，近500位學生餐與，今年特別結合在全台擁有第一線師資，且教學經驗豐富的台師大自然科學團隊，後續將把這套全新開發的風電綠能教案教具帶入全台各校，讓能源教育好學更好玩，透過第一線專業師資推廣綠能教具，讓電幻一號所成為移動式的綠電知識輸出站。台電說明電幻一號所今年以「綠潮世代」為核心，除將全心綠能教具帶入全台各地各級校園外，後續也規劃學生營隊、教師研習營、館際展覽串聯、工作坊等一系列多元活動，並結合實際走入電廠、能源實驗課程、能源限時逃脫等，暑假將至，歡迎對綠能教具及相關活動有興趣的學校師生與家長到展覽館參觀，讓孩子們邊玩邊學。
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