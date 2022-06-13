周末台中驚傳擄人動私刑、凌虐致死命案。一名盧姓男子11日遭友人一行人擄走帶至南投水里軟禁並凌虐致死，送醫仍不治，警方循線陸續逮回6人，檢方漏夜完成複訊，將鄒姓主嫌與陳姓、林姓男子依傷害致死重罪，向台中地方法院聲請羈押。

20多歲盧男疑似與人有金錢債務糾紛，11日下午遭鄒嫌等6人分乘2部車至台中堵人，並強擄上車待至南投水里一處鐵皮工寮內，眾人輪番拳打腳踢，還持棍棒鐵條痛毆，將盧男打成重傷昏迷；眾人晚間發現盧男疑似沒了氣息，胡亂急救後，趕緊連夜開車將他載回台中市，丟包在澄清醫院中港分院，但經搶救仍於凌晨宣告不治。

盧男被丟包在急診室，全身傷痕累累、失去生命跡象，醫護人員緊急搶救仍回天乏術；因死者全身多處外傷，傷勢嚴重，醫護研判死因有外力介入，主動向轄區第六警分局通報可能有命案發生。

警方接獲醫院通報，12日調閱監視器畫面追緝，循線陸續逮回6人，年齡皆約20多歲，訊後隨即移送台中地檢署偵辦；檢方下午初步相驗後，將於16日會同法醫安排解剖複驗，待報告出爐後進一步確認死因、釐清案情。

檢方晚間漏夜完成複訊，釐清犯案動機與6人涉案程度，訊後認鄒姓主嫌與陳男、林男等3人涉犯傷害致死重罪，有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押，另3人涉犯妨害自由罪嫌，諭知以6萬元至10萬元不等交保。