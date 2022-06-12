霹靂布袋戲配音靈魂人物，人稱「八音才子」的黃文擇驚傳病逝，享壽67歲，家屬晚間低調證實這項消息，並表示後續治喪及追思活動，將由霹靂國際多媒體公司將擇期對外發布。

黃文擇是布袋戲操偶師黃俊雄的次子，和哥哥黃強華一起成立「霹靂布袋戲」，打造素還真、葉小釵等經典角色，而過去好幾十年，超過3千多個角色均由黃文擇一人配音，尤其替劍客「葉小釵」配音的嚎啕聲更是經典。擅長五音、感情豐富的黃文擇透露，他揣摩聲音表演藝術的祕訣是來自聊天！

黃文擇曾受訪透露，自己很喜歡到公園、廟口跟人聊天，從中吸收自己沒有的知識和見聞，替葉小釵配的經典哭聲，就是某天看到一個聾啞學校的學生被車撞，這位學生的朋友發自內心的嚎啕哭聲，讓他聽得心酸，因此揣摩到角色中。

黃文擇繼續分享，爸爸黃俊雄有帶著筆記本的習慣，把在外面聽到有趣的人事物等記錄下來，成為未來在戲劇上擔任口白的創作靈感；而布袋戲全盛時期，全台灣有登記的戲班至少2千個，黃文擇跟著父親跑江湖，看盡形形色色的人，結果被誤以為身為黃俊雄兒子的他，轉型做配音應該沒問題，黃文擇解釋，他曾花了3年的時間閉門學台語，尤其布袋戲口白重感情，要講出味道、抓住精髓，文話和白話又不一樣，念唐詩得唸出雅趣；經過苦練後，黃文擇最高紀錄一場戲曾為30～40個角色配音。

在布袋戲領域擁有神一般地位的黃文擇，今（12日）卻傳出過世的噩耗，讓許多粉絲惋惜不已，紛紛在臉書、PTT發文悼念，「RIP ㄧ代國寶」、「這樣霹靂何去何從啊」、「你的聲音我一輩子都會記得」。