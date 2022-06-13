「最強奶媽」不只台灣有！馬來西亞網美「Amanda Seet」擁有五官標緻臉蛋及犯規魔鬼身材，在IG吸引58.4萬粉絲追蹤，在大馬網民界擁有超高人氣。Amanda Seet平日不吝放送福利美照，近日她分享了一張身穿女僕裝的性感辣圖，超省布料設計讓雪白UU及絕美大腿全都露，讓粉絲噴鼻血讚嘆：「像芭比一樣！」。

在她日前分享的辣照中可見，Amanda Seet穿著藍白格紋的性感女僕裝，超省布料的設計藏不住32F雪白UU，傲人身材彷彿隨時要炸出衣服外，白皙肌膚及一雙犯規長腿也超養眼，左胸上方的痣也讓人移不開目光，令人想起台灣「胸懷大誌」的雪乳戰神郭鬼鬼。

Amanda的美照一出，網友的反應也相當熱烈，留下一片讚嘆：「怎麼有人能像芭比一樣精緻」、「天啊也太漂亮了吧」、「我也想要有這樣的芭比娃娃」、「超辣」、「謝謝~Amanda最高」、「太犯規了」、「AMANDA女神身材超棒啊 腿控表示滿足」、「好棒的身材」，破7千多讚。

Amanda過去在擔任模特兒時期，就因火辣身材引發網民熱烈關注，最讓人印象深刻的當然是胸前超醒目的痣；如果不說， 旁人根本看不出她已是二寶媽，除了平日帶孩子，她也經營網拍服飾店當老闆娘， 還常常自己入鏡當服裝模特兒， 因此被大馬網民們封為「最強奶媽」。