大陸宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，下一波被禁的可能是午仔魚、芒果、文旦，對此，國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介痛批，現在大陸暫時關閉通路市場，蔡政府怎麼不是反求諸己檢討自己？「台灣這邊有沒有對用藥劑量做控管？停藥期有沒有落實？」農政單位每次都在大內宣、大外宣打通了哪邊的市場，但是有沒有效果，其實第一線的漁民最清楚。

大陸10日無預警以藥物殘留為由，宣布下周一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入，衝擊國內養殖業。因確診正在居家隔離的農委會主委陳吉仲11日視訊回應，大陸這次「違反國際規範相當清楚」，近期將透過雙方協議平台提供科學證據，要求取消禁令，若無正面回應，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

謝龍介近日上《中天新聞》談及大陸暫停台灣石斑魚輸入一事，他表示，農政單位每次都本末倒置，老是大內宣、大外宣打通了哪邊的市場，但是有沒有效果，第一線的漁民最清楚，市場通路有打開，漁民自然就會拍拍手，但問題是每次講一講、報一報，後續就沒下文了，損失最大的還是漁民。

謝龍介強調，現在大陸暫時關閉通路市場，原因是因為驗出禁用藥，不是平白無故禁止，且只是暫停進口，蔡政府怎麼不是反求諸己檢討自己？台灣這邊有沒有對用藥劑量做控管？停藥期有沒有落實？停藥期沒有落實被驗出超標，現在才在那邊大內宣一點意義都沒有。

謝龍介呼籲，農政單位、漁政單位應該重視這些問題，而不是只想靠大內宣宣傳，在農漁民束手無策的狀況下，蔡政府又不願意跟對岸溝通，也不想談判，是要叫這些農漁民何去何從？

謝龍介重申，政府應該進一步跟對岸協商，並同時輔導農民避開禁用藥問題，這才是解決問題的根本方式，而不是發生問題時就一直挑撥兩岸關係，且農委會那些補助不是真的用到農民身上，而是口惠而實不至。