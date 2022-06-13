前英國陸軍步兵喬丹•蓋特利（Jordan Gatley）戰死在北頓內茨克，這是他的家屬所發布的。他的父親迪恩（Dean Gatley）表示，喬丹於3月離開英國軍隊，自願前往烏克蘭，父親稱自己的兒子是英雄。

BBC報導，英國外交部表示，會支持家屬協辦後事，不過在原則上，不鼓勵英國人前往烏克人助戰，幫助烏克蘭有其他方式。

喬丹的父親迪思表示，他的兒子一直在幫助訓練當地軍隊。然而卻在保衛城市時在前線中槍，他們在周五被告知死訊。

他說，喬丹是經過深思熟慮後，決定前往烏克蘭提供幫助。

BBC報導，蓋特利曾在英國陸軍擔任步槍兵，駐地是愛丁堡，他於 3月從部隊退役，然後立即前往烏克蘭。

北頓內茨克正發生激烈的爭奪戰，俄羅斯持續以重型火砲轟炸城市，和烏克蘭軍隊造成了巨大傷亡。

蓋特利是俄烏戰爭第2個犠牲的英國人，第1位是西布利（Scott Sibley），他在4 月身亡。

英國外交部和國防部都表示，希望英國人不要前往烏克蘭，特別是俄羅斯把外籍部隊列為戰犯審判後，處境就更加危險。