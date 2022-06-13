第28屆《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，今年呈現劇烈振盪。其中，桃園市長鄭文燦，未能在畢業之際，守住五星會籍，而鴨子划水的南方小城嘉義縣市，則以黑馬之姿，雙雙搭上五星列車。

若說，本屆的縣市長是史上最難當的一次，相信沒人反對！

畢竟，這22位首長，自2018年12月25日上任以來，在逐步熟稔政務一年後，正準備大展長才時，就遇到人類史上最嚴重的一次疫情，將許多擘劃好的施政計畫，全數打亂。

更沒想到的是，原以為一年半載即可告終的新冠病毒，竟以「沒有最嚴重，只有更嚴重」的強度與長度，讓各縣市疲於奔命，甚至已悄然占據了3／4的任期。使得所有的百里侯，在既有的公務之外，還得面對無預警危機；除了城市治理的專業外，還得具備「拆彈能力」。

不過，或許在這前所未有的工作強度淬煉下，讓這些地方領導者的能耐，更能攤在陽光下被人民看見。同時，今年是本屆縣市長任期的最後一年，有14位首長尋求連任，8位即將卸任，無論是「升級生」抑或「畢業生」，2022年《遠見》縣市長施政滿意度調查，別具指標意義，亦為年底選舉的重要風向球。

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查。（圖/ 遠見提供）

趨勢1〉南上北下，黑馬盡出

首先是眾所矚目的五星首長。由於民心思變、局勢動盪，使得2022年五星榜單，變化劇烈。

除了新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚，以及連江縣長劉增應在艱險的環境下，仍能捱得住人民的考驗，持續守住五星俱樂部的會員資格外，今年即將卸任的桃園市長鄭文燦，則錯失五年的五星會籍，委身4.5星，畢業成績略留遺憾。

但江山代有才人出，嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠，則以黑馬之姿，成為五星新秀。

足以見得，相對被疫情拖累的北台灣，南部縣市更有餘裕實現政策，呈現「南上北下」的態勢。其中，嘉義縣長翁章梁，是今年「逆勢強攻」的大贏家。

他以82.2％的高滿意度，足足較去年的72％，成長了10.2個百分點，也較2019年，即上任第一年的50.2％，大增32個百分點，是名符其實的最佳進步獎。

而在民眾愛烏及屋下，素有縣市團隊考績之稱的「八大面向」成績，嘉義縣也以平均滿意度79.2％，勇奪全台之冠。

綜觀嘉義縣的異軍突起，除了4月份的南科嘉義園區揭牌大大加分外，翁章梁更提及，嘉義縣東石、布袋、義竹合計擁有約2800公頃漁電共生發展基地，為全台第二大，其中台泥嘉謙綠能公司更在義竹、布袋交界處，打造77公頃全台第一座大型「漁電共生」案場，使嘉義的產業更多元。

而與嘉縣共生共榮的嘉義市，市長黃敏惠在上次九年任期中，始終與五星擦肩而過，今年終於踢進臨門一腳，搭上了五星列車。今年80.7％的滿意度，較去年的73.5％，增加7.2個百分點，增幅為全台第三，更也寫下了自2010年地方改制以來最佳滿意度。

細數幾年來的成績，黃敏惠表示，去年嘉義市營利事業銷售額達2537億元，較2020年增加221億，成長幅度高達9.56％，寫下連續三年營利事業銷售額創歷史新高的優異成績。

至於四度拿到五星的屏東縣長潘孟安，今年則以全台第一的滿意度（85％）、施政分數（79.5分）為畢業成績寫下完美的句點。同時，回顧潘孟安本屆四年任期的平均施政分數，也達78.2分，技壓其他首長。

談起畢業心得，潘孟安表示，屏東是最早尊重兒童遊戲權的縣市，2019年就公告「公園管理自治條例」，意即，當公園新闢兒童遊戲設施時，可以邀請兒童提出意見，落實兒少表意權，讓兒童不僅是遊戲場的使用主體，更是設計參與者，讓屏東成為孩子的天堂。

趨勢2〉問鼎總統，標準提高

相對於南部縣市的高滿意度，鄰近中央政治核心的北北桃首長，向來被視為問鼎總統大位的備位人選，也因此，民眾早已經用國家領導人規格，來檢視施政良窳。

其中，身兼民眾黨主席的台北市柯文哲，向來在網路世界擁有高聲量，惟在台北市民的超高標準檢驗下，柯P想得分，遠比其他縣市難。以今年來說，他的滿意度為43.7％，施政分數61.9分，滿意度四年平均下來為47.2分，都是全台最嚴峻的一個。

至於呼聲最高的新北市長侯友宜，雖然滿意度83.2％和施政分數77分，都只分居22縣市二、三，但他的不滿意度只有5.3％，四年任期平均7.1％，都是全台最低負評首長。

警政武將出身的他，擔任首長後，亮點不斷，其中，在治安本業中，更打造了全台第一支警用無人機隊，「運用無人機空中優勢，延伸全方位3D科技維安網監控視角，讓指揮體性能更掌握勤務現場狀況。」談起老本行，侯友宜氣力十足地說。

另一個被視為入主中央熱門人選的桃園市長鄭文燦，今年的滿意度76.5％、施政分數75.6分，雖都不是眾首長之最，但一直位在政績資優班的他，四年平均滿意度79.6％，平均施政分數77.2分，分別都是六都最高，令人驚豔。

鄭文燦表示，桃園2021年就業人數較2020年增加4.7萬人，勞參率提升至61％，高於全台平均更是六都之冠，而青年首度就業保險投保薪資達3.15萬元，七年來成長15％，堪稱為青年就業幸福城市。

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查。（圖/ 遠見提供）

趨勢3〉科技大勢，嘉惠地方

值得一提的是，近幾年，以半導體為首的科技產業，不僅照亮了台灣的國際能見度，竟也成為地方競爭力的大補帖。許多擁有「科學園區加持」「台積電進駐」題材的縣市，政情如虎添翼。

以新竹縣長楊文科來說，在台積電效益擴散下，藏富於民，新竹成為典型的富裕之都，因此縣市今年給予67.5％的滿意度，較去年的60.3％和2019年的42.8％，分別進步7.2個百分點和24.7個百分點，都是全台進步第三多的。

而隨著都市規模擴大，楊文科說，新竹縣已向中央成功爭取到154個員額，又加上縣人口數達57萬5000人，又得以新增一局處，因此，今年元旦日起，將教育處升格為教育局，更成立新聞處，並在各處新增八個科，讓縣市人才齊備，有效提升行政效能。

曾被判定財政腦死的苗栗縣，在縣長徐耀昌力改善體質，加上竹科外擴效應加持，苗栗縣八大面向平均滿意度從去年的63.4％進步7.1個百分點，成為今年的70.5％，拿下全台最佳進步獎。

而徐耀昌個人滿意度也由去年的55.3％進步到今年的60.5％，多了5.2個百分點，進步幅度位居第六，更創下他八年縣長任內滿意度最高的一年。

對此，徐耀昌深感安慰：「隨著台積電及力積電等大廠前來苗栗投資設廠，使得苗栗招商金額在2021年底突破兆元大關，目前已達1兆149億元，創造超過3.6萬個工作機會。」

同樣受惠於台積電的高雄市，在成功爭取到該廠進駐後，翻轉「又老又窮」的惡名，推升了市長陳其邁的好感度。

他的施政分數由去年的67.9分，增至今年的73.2分，大增5.3分，是今年施政分數的最佳進步獎，而負評也由去年的22.7％，大減7.2個百分點，降至15.5％，堪稱為消除負面聲量成效最顯著的首長。

談起配合中央「大南方、大發展南臺灣發展計畫」，所打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，陳其邁津津樂道：「五大科學園區（橋頭、仁武、亞灣5G AIoT、楠梓、路竹），總計至少增加4.5萬個就業機會，電子業與服務產業總計至少增加1.48萬個。」

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查。（圖/ 遠見提供）

趨勢4〉四年有成，期待連任

由於今年是縣市長選舉年，尋求連任的14位首長的表現，格外值得關注。攤開民調結果，今年滿意度進步最多的前八名，施政分數增加最多的前六名，統統都是連任者，顯見，歷經三年的鴨子划水，這些準升級生，大多讓民眾期待連任。

金門縣長楊鎮浯的滿意度由去年的61.6％進步7.8個百分點，成為69.4％，已逼近70大關，進步幅度全台第二。其不滿意度，也由去年的23.7％降至21.0％，減2.7個百分點，負評降載有成。

至於三度拿到五星的花蓮縣長徐榛蔚，施政分數由去年的75.8分，增至今年的78.1分，增加2.3分，在22位百里侯中，排名第四，其負評9.5％，更是全台惟四不到10％的低負評首長。

向來被視為後山的花蓮，近年來在徐榛蔚的推動下，逐一轉型為智慧城市。她指出，花蓮已開始運用智慧交控系統的電子標籤（eTag）與人工智慧影像辨識（AI-CCTV）雙重方式偵測緊急車輛，配合資訊面板（CMS）與長達20秒的告警蜂鳴喇叭及爆閃燈來提醒用路人緊急車輛來車方向。

而另一個爭取連任的彰化縣長王惠美，其滿意度由去年的61.5％，成長至今年的66.7％，大增5.2個百分點，是眾首長中進步第六多的，而這也是彰化縣自縣市改制以來的最佳成績。至於施政分數70.5，不僅是王惠美任內新高，亦是彰化近十年高峰。

為有效留住年輕人，王惠美今年成立青年發展處籌備處，把分散於九個局處的青年事務整合，啟動「青年創薪加倍領獎勵」計畫，與企業一起為青年加薪，鼓勵企業將應屆畢業生的起薪提高到2.7萬元，而縣府再加碼1500元，以求留住彰化人才。

四年前回鍋參選，今年將再角逐連任的澎湖縣長賴峰偉，施政分數由去年的65.4分，加了3.6分，成為69分，是全台進步第三名，而負評也由去年的27.4％，降至24.6％，負面聲量降音全台第三。

離島的澎湖，近年推動地方產業創新研發計畫，成果豐碩，賴峰偉細數，澎湖近三年輔導41家廠商，研發190件特色商品，成功締造4000多萬元產值，更預計在五年內輔導至少兩家廠商上櫃。

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查。（圖/ 遠見提供）

趨勢5〉八年實力，功不唐捐

至於今年要卸任的畢業首長，多半交出良好的畢業成績。七次連霸五星的連江縣長劉增應，不僅是現任首長中，年資最久的五星老會員，四年滿意平均高達83.7％，更位居全台榜首。

談及八年執政心得，劉增應表示，馬祖隨著旅遊人口成長，就業市場需求大增，於是馬祖青年返鄉創業及就業，不僅創下歷史新高，連江縣全縣總人口數也已直追50、60年代的高峰期。

而同樣今年畢業的基隆市長林右昌，雖然八年來總是和五星擦肩而過，但其本屆四年平均滿意度80.0％，是全台惟三，四年滿意度破八成的首長之一。值得一提的是，八年來，他的滿意度更是進步驚人，由2015年的44.8％，至今年的81.9％，大增37.1個百分點，排名第二。

以往為財政葉克膜的基隆，在林右昌宣示不新增舉債、維持財政穩健的政策下，運用資金預估、爭取中央補助及採專戶納入集中支付之財務調度措施，債務比率自2014年度起的47.36％逐年下降至去年的28.92％，市民平均每人負擔債務也由3.06萬元減少至2.09萬元，皆為近年新低。

同為新生代首長的新竹市長林智堅，雖然四年平均滿意為78.1％，是全台第五，但回顧八年任期的滿意度成長，無人能出其右，2015年剛當市長時的37.4％，倍增至今年77.9％，大增40.5個百分點，全台所向披靡。

談起政績，最讓林智堅回味的是2021光臨藝術節，當時新竹透過科技藝術光影讓古蹟、建築物說自己的故事，展演十天時間，迎來500萬參觀人次，帶動城市觀光發展。

趨勢6〉地方糾結，牽動輿情

不過，隨著社群網路的發達，讓政治變得更透明，就讓民意更如流水，每每因風向的轉換下，影響了政治人物的評價。

其中，台中市長盧秀燕自中二選區補選以來，就承受反對黨猛烈批判，致使民調成績較為委屈。但細觀其61.9％的滿意度，卻是創台中升格改制以來歷任市長新高，更是惟一一次突破六成的，而她的施政分數68.6分，亦是升格以來最高。這在素有「政治搖擺州」，藍綠各半的台中市來說，已實屬不易。

媽媽市長的盧秀燕，特別重視教育，她說，台中外師人數從2019年25人，2021年大幅增加至102人，從六都之末一舉躍升到六都第一，而今年，外師人數將持續增加到126人，是2019年的五倍，繼續保持全台第一。

2022《遠見》縣市長施政滿意度調查。（圖/ 遠見提供）

飽受官司之苦的宜蘭縣長林姿妙，人氣大受影響，負評由去年的10.5％增至24.8％，滿意度由去年的70.4％降至64.0％，施政分數則由去年的73分降至67.3分，成為全台民心反轉最大的縣市。不過，宜蘭八大面向平均71.1％，變動不大，位處中段班，顯見民眾就事論事，仍肯定團隊表現。

林姿妙說，為縮短宜蘭縣城鄉數位落差，降低小校科技師資不足的影響，宜蘭縣首創「落實數位公平──送老師到小校教學生玩程式計畫」，110學年第一期計有18所小型學校，22個班級共250名學生參加課程，達52.2％學生已可獨立以程式設計做出射擊遊戲。

同樣屢被對手以家族大作文章的雲林縣長張麗善，卻逆勢寫下不少紀錄。今年滿意度66.7％，創改制來最高，至於八大面向平均滿意度為67.6％，也達到本任期最高點。

張麗善最滿意的政績之一，即為口湖鄉?梧城鎮之心人文景觀再造計畫。她表示，這創了全台首例，引入審議式民主、參與式設計等程序，實現創新的「全景式社區規劃」，並也榮獲2021法國NDA及美國謬思設計獎。

趨勢7〉疫情當下，穩中求變（小標）

另外，受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，由於旅遊市場失色，致使地方政績觀感，也相對平淡。

以台南來說，各項成績持平，而市長黃偉哲的負評11.1，是全台第七低，而八大面向平均滿意度75.5％，則名列第六。

黃偉哲說，在南科及綠能科學城雙引擎的帶動下，吸引台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠投資，更有電商龍頭momo、南台灣第一家三井Outlet等商業服務業陸續進駐，讓台南成為大南方的關鍵力量。

而台東縣長饒慶鈴的滿意度，也在穩定中求發展。她四年任內的平均滿意度為70.6％，打進全台前十強，今年八大面向平均滿意度75.0％，則是第七名。

至於曾一度摘下五星的南投縣長林明溱，近年來民意考驗較大。不過回顧執政八年來，其實滿意度已由2015年53.1％增至今年的65.1％，足足增了12個百分點，小有成績。

尤其林明溱推動觀光，不遺餘力，其中，在縣府的推動和包裝下，FINA的青睞，已將世界級的馬拉松游泳賽引進台灣，2019～2021年更讓日月潭正式成為「FINA國際泳聯馬拉松游泳世界巡迴賽台灣日月潭站」。

大選將至，今年的民調，除了留予畢業班最後的評價外，對於尋求連任者來說，更是調整施政方向的指南。接下來的一屆，眾首長能否再開「新局」，令人拭目以待。

2022縣市長施政滿意度調查說明。（圖/ 遠見提供）

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌6月號432期》)