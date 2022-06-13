長期失眠、睡不好，卻找不出原因？研究指出，恐怕要詳查一下是否有血糖異常的問題，甚至和糖尿病前期的徵兆有關，因為研究發現，在失眠的族群中，多數都有和高血糖相關的問題，而且，如果失眠的患者有受到良好治療，不僅有助於降低體重，連血糖都會恢復正常。

●長期失眠導致血糖上升

這項刊登在《糖尿病護理期刊》的研究報告，是運用英國生物銀行中，超過30萬人的大數據資料進行觀察和分析的結果，研究中分析受測者的5種不同的睡眠狀態，包括因難以入睡或保持睡眠的失眠症、整體睡眠持續時間、白天嗜睡程度、午睡頻率，以及是夜貓子或是早起者睡眠時間。分析結果顯示，失眠患者和高血糖水平有顯著相關。

過去的研究顯示，長期失眠導致交感神經亢奮，導致調節血糖的腎上腺素分泌激增，連帶地也會影響到葡萄糖的耐受性，當葡萄糖耐受性變差，會使胰島素阻抗升高，最後導致血糖上升。在這項研究中發現，有效的失眠治療可讓受試者的血糖降低，平均體重減輕約14公斤；也就是說，若失眠症得到治療，就可以預防糖尿病上身。

●治好失眠可預防糖尿病

研究人員推估，治好失眠可以連帶預防糖尿病、有效減重的因素，恐怕是因為睡眠障礙可能影響包括夜間皮質醇、夜間生長激素、生長素釋放等幾種激素以及腦對葡萄糖的利用，和影響交感神經-迷走神經的平衡，甚至和刺激身體發炎等影響有關。

失眠甚至可能和抑鬱、焦慮、雙相情感障礙或睡眠生理學改變的調節有所相關，但到底是失眠引起血糖調節異常，或是因為血糖異常才影響睡眠狀況，這些都是研究人員要再進一步討論的。

研究者認為，當然現在就斷言失眠治療可同時治療或預防糖尿病還言之過早，畢竟糖尿病是一種多因子的代謝性疾病，但研究人員針對失眠的干預措施對糖尿病的影響，可能和減肥一樣重要。