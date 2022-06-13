許多女生都有過陰道發炎、搔癢等難言之隱，除了口服藥物，還會使用陰道栓劑，但月經期間可以使用陰道栓劑嗎？婦科權威教授李茂盛表示，月經期間不建議使用陰道栓劑，改用口服藥物。

●高溫悶熱妹妹分泌豆腐渣 小心陰道炎上身

高溫悶熱，不少女性罹患陰道炎，主要為黴菌感染，下體分泌乳白色、形似豆腐渣、無味的粘稠狀，或是塊狀分泌物，常合併外陰部搔癢，嚴重時會陰部紅腫。

此外，感染滴蟲性陰道炎、陰虱、疥瘡、蟯蟲病、慢性外陰營養不良、藥物過敏或化學品刺激、不良衛生習慣、皮膚病等，也可能造成陰道搔癢發炎。

●陰道栓劑需持續使用5天 如遇經期建議改口服藥

在治療上，最常使用抗黴菌陰道栓劑，及外用止癢藥膏，效果顯著。如果仍搔癢難耐，甚至坐立難安，則建議搭配口服止癢藥物來緩解症狀。

李茂盛指出，一般抗黴菌陰道栓劑需持續使用5天，但如果期間剛好遇到月經，建議改用口服藥物，原因在於女性生殖器官較為敏感脆弱，月經期間子宮內膜剝落，給予藥品可能造成進一步刺激，且藥品隨著經血排出，無法完整發揮作用。

食藥署則提醒，民眾若不清楚藥品成分、使用方式或有其他用藥問題，可諮詢藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確用藥觀念，以確保藥品療效與用藥安全。

●如何正確使用陰道栓劑？ 專家提醒8大要訣

長庚醫院藥劑部則提供8大陰道栓劑使用要訣：

1.栓劑於室溫下呈凝固狀態以方便投予，於體溫下才會融化，並呈現藥效。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。栓劑如軟化或融化時，以原包裝浸於冷水中（20℃以下）或放回冰箱冷藏即可凝固。

2.藥品不使用時應維持藥廠原包裝，不得自行拆裝，以免藥品失效變質。

3.使用前後均須用肥皂和清水將手徹底洗淨。

4.使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，可在內褲底部墊衛生棉墊，勿立即進行陰道之沖洗。

5.晚上睡覺前使用，可使藥品停留在陰道之時間延長，而提高療效。

6.藥品使用時應放入陰道深處，月經期間仍要繼續用藥，不可擅自中斷用藥。

7.孕婦不可使用陰道送藥器，以避免刺激陰道，造成子宮收縮而致流產。

8.用藥期間應避免性交，或請男性使用保險套，以避免交叉感染。