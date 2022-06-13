你住的城市夠數位嗎？市容美感度如何？未來，這兩項將成為城市進步的關鍵指標。《遠見》深入剖析，22縣市民眾的滿意度，哪一個城市最獲好評？

由於資訊和網際網路的運用日漸普及，數位化，即成為城市治理的新顯學。今年《遠見》調查中，詢問民眾對居住城市的數位治理的滿意度，結果發現各縣市的滿意度都過半，新竹市、桃園市、屏東縣這三個城市的滿意度逾七成。

整體來看，民眾對城市治理數位化的滿意度平均分數為63.1％，不滿意度為24.3％。

（圖/ 遠見提供）

竹市、桃園、屏東，數位化最有感

滿意度前五名依序為新竹市、桃園市、屏東縣、花蓮縣、新北市。裡面有資源豐富的六都，也有資源相對短缺的縣市，代表縣市投入資源的多寡，跟人民的感受不一定相符，找出讓民眾有感的作法，才是排名向前的重要依據。

不過，排名較為委屈的後五名，彰化縣、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣及澎湖縣，清一色都是離島或農業縣，顯見數位化，仍有城鄉差距。

新竹市在城市數位治理上，於2021年啟用一站式線上服務系統「數位市民整合服務平台」，匯集線上申辦、場地租借、線上繳費管道及會員制度等數位化線上服務平台，服務到民眾生活的方方面面，「有感」的施政，成功以滿意度73.1％拿下第一名。

施政警訊！台北市不滿度逾五成

另外，在台灣各基礎設施，以及城市外貌略顯老態的狀況下，各縣市都市計畫推展狀況為何，亦是民眾關心的重點。《遠見》這次也調查民眾對各縣市都市計畫滿意度狀況為何，探詢民意供外界參考。

整體來看，民眾對都市計畫的平均滿意度為61％，不滿意度為30.3％。滿意度前五名分別是基隆市（74.7％）、屏東縣（74％）、新竹市（71.3％）、高雄市（71％）、桃園市（70.3％）。

其中，苗栗縣（49.7％）、彰化縣（49.3％）、台北市（39.8％）這三個縣市的滿意度不足五成，足見民眾仍有很大的期待空間。

（圖/ 遠見提供）

基隆市近期積極向中央爭取預算辦理道路改善工程，例如，東勢街路廊改善工程、光明路示範道路建置工程、源遠路示範道路建置工程等，不僅縫合區域間便捷通行環境，並大幅改善市容，表現獲得市民肯定，以74.7％的滿意度拿下第一。

向來為首善之區的台北市，由於民眾的國際經驗相對充足，對於都市計畫的想望，也以國際規格觀之，因此在都市計畫的滿意度較低，而不滿意度也偏高，是全台22個縣市中，唯一一個不滿度過半的城市。

隨著全球愈來愈數位化，以及台灣市容更新愈來愈刻不容緩，城市數位治理及都市計畫愈來愈會是城市有沒有進步的關鍵風向球，更是城市未來有無競爭力的關鍵。

目前，台灣民眾對這兩項指標均給予逾六成的滿意度，顯見民眾相對滿意，如何在這基礎上精益求精，是每個城市責無旁貸的責任。

本文作者：林仕祥

(本文摘自《遠見雜誌6月號432期》)