發燒是染疫重要症狀之一，但發燒可不一定等於確診。9歲男童發燒多日不退，在家快篩陰性，就醫都被要求回家等報告，心急如焚的媽媽拿到診所轉診單來到臺中慈濟醫院，媽媽請醫師檢視孩子腿部結痂，所幸及時追出「恙蟲病」，救回一命。

●掌握診斷黃金期 延誤恐敗血症致死

臺中慈濟醫院小兒科醫師李宇正說明，「恙蟲病」的醫療重點是掌握診斷黃金期，因為未經治療致死率高達六成！重要特徵是恙蟲叮咬處出現的焦痂。值得注意的是，這類致死率高又容易被忽略的疾病，需特別提高警覺，否則錯過治療時間，後期惡化成敗血症，用藥也可能幫助不大。

●潛伏期兩周 夏季草叢感染居多

李宇正醫師指出，恙蟲病不會人傳人，主要在夏季流行，臺灣全年皆有病例，感染病例數量以花東及離島較多；途徑是草叢中帶有立克次體的恙螨伺機叮咬人類或動物，潛伏期約兩周；病人出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，會留下「焦痂」特徵。

恙蟲病皮膚會出現紅色斑狀丘疹留下「焦痂」特徵。（慈濟醫院提供）

●做好個人防護 避免蚊蟲叮咬

李宇正醫師提醒，戶外踏青如果會接觸草叢應做好個人防護，穿淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套，將褲管紮入襪內；衣物及皮膚裸露部位使用防蚊藥劑；戶外行程結束後儘快沐浴、換洗衣物，避免恙螨附著叮咬，出現疑似症狀應儘速就醫並提活動史給醫師。