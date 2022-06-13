老屋更新刻不容緩！2021年全國平均屋齡達到31年老屋的佔比正式突破5成，等於每兩間屋子就有一間是老屋。根據營建署統計，台北市老屋比例高達71％，新北市46％，台南、高雄老屋占比也都超過50％，遇到大地震，後果不堪設想。

都更施行20多年，進展牛步，所幸2017年「危老」重建政策啟動，2019年蔡英文總統也宣示「都更2.0元年」啟動，使老屋更新成為中央政府住宅核心政策之一，城市風貌才得以加速。

尤其新北市是推動老屋都更和危老的前段班，2020年新北市長侯友宜帶隊拆除新店區寶橋都市更新案的釘子戶，代表其堅定態度。侯友宜強調，為維護市民居住安全「該都更就都更、該拆除就拆除。」

新北市市長侯友宜上任後，積極推動「都更三箭」，成立都更推動辦公室，推廣行動治理。為簡化審議過程端出「新北市都市更新106重建專案計畫」、「新北危老123」等便民政策。2021年1月則領先六都設置「新北市住宅及都市更新中心」。

據新北市都更處統計至今年3月29日，新北市多元都市更新累計申請1071案、核准686案，其中侯友宜上任後，申請案佔713件、核准量535件，都更三箭政策自2019年啟動至今，案件總申請量成長高達299%、總核准量成長454%百分比。

圖為富品建設新北市三重區長樂街整合完成的基地現況，距三重國小捷運站僅約300公尺且鄰近三和夜市商業生活集中圈。（圖：富品建設提供）

專攻都更和危老的富品建設創辦人曾富瑋受訪時表示「新北市都市更新106重建專案計畫」以簡化程序及書圖內容、快速審議的模式，讓整合住戶達100%同意協議合建、爭議的案件，得以搭乘特快車，在6個月內審議完畢，「甚至出現22天火速核准的都更案，讓地主、建商都更有信心，市容也得以改善，這是都更三贏的政策，對建商相當友善」。

侯友宜的都更三箭，施行已有成效，從去年7月更有「都更二箭2.0」新政策上路，名為「跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，就是讓窄巷的危老小基地，容積可以挪移到附近的臨路大基地，另小基地的土地可以捐給市府當公園，以提供市民開放空間，將容積集中在主幹道，減少零碎地開發，避免窄巷高樓，提高居住品質。

侯友宜表示，希冀打造新北市成為國際化的宜居大市，同時注重城市美學，例如：將原本有公安、環境、衛生、治安問題的五股垃圾山改造為五股夏綠地，實現讓市民安居樂業的承諾，未來將持續以「便民、利民、愛民」的原則，提升行政效率。