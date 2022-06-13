星座專家唐綺陽分析6/13~6/19星座運勢，本周海王星停滯，這是一個能量場轉換的時段，疫情可能跟著有所變化；而目前土星、冥王星已經逆行，海王星也將加入它們的行列，並迎來諸星逆行的時刻，在這期間過往的辛苦有機會能看到成果。

另一個重要星象，在周二（6/14）水星二度進入雙子，人們開始反思人際關係及表達方式，並做好調整重新出發，找到對的方法，讓學習能力更加蓬勃。此外，土星、海王星仍是密切相位，受苦、受難者備受關注，大家也會開始思考管控嚴格的意義。

重要星象：海王星停滯、水星二度進雙子、土海密切相位

【工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚】

金牛：表現突出，有高升得獎機會

處女：眼光放向海外，擔任仲介橋樑

天蠍：專業表現特別引起矚目

雙魚：想法及執行能力讓人驚艷

【桃花注意：牡羊、獅子、射手、摩羯】

牡羊：情感控制得宜能避免誤會產生

獅子：勇敢迎接萌芽的感情

射手：有機會從朋友變情人

摩羯：柔性付出得到正面回饋

【財運注意：雙子、巨蟹】

雙子：用心思考財務的分配

巨蟹：花時間處理金錢的調度

【健康注意：天秤、水瓶】

天秤：注意內分泌或循環問題

水瓶：凡事親力親為，當心過勞情況