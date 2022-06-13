半導體產業地緣政治風險升高，世界各國陸續砸錢打造自家晶片廠。日媒報導，全球這一波半導體設廠競賽，台灣廠商在晶圓代工龍頭台積電領軍下，國內掀起空前的半導體投資熱潮，約蓋20多座新廠，總額高達16兆日圓（約台幣3.5兆元），其中一重要背景是台灣有強烈危機感，面對大陸對台威脅與日俱增，台灣外交又幾乎完全依賴美國，在此情形下，台灣唯一能跟美方對談的最大底牌就是「半導體」。對台灣而言，最大的防禦武器或許已不是美國提供的武器等，而是自己的最尖端的半導體工業。

受惠半導體廠商持續擴充產能，台灣製造業今年首季投資與營業收入，雙創歷年同季新高。經濟部統計指出，第1季國內固定資產增購達新台幣4830億元，改寫歷年同季新高，年增17.8%，季減17.9%；而從行業別觀察，電子零組件業第1季固定資產增購3548億元，占製造業73.4%、居各業之冠，年增23.7%，主因是半導體業者積極投資先進與成熟製程，加上記憶體及IC載板需求強勁，業者擴充產能所致。

從上述數據不難看出，國內半導體廠的大幅擴廠計畫，尤其是晶圓代工龍頭台積電。

台積電董事長劉德音8日股東會上表示，台積電正進入一個更高結構性成長的時期，今年營收預期將會成長30％左右。他強調，台積電將大幅增加資本投資，擴產大部分集中在台灣，但也延伸到美國及日本。

台積電在南科投資1.15兆元建3奈米、5奈米廠，預計今年下半年3奈米開始量產，而在高雄楠梓中油煉油廠蓋新廠，生產7奈米及28奈米製程的12吋晶圓廠，預計2022年動工、2024年量產。

日經新聞報導，台灣沸騰的半導體投資熱潮，不僅限於台積電，還擴展到其他半導體業者，預計要蓋20多座新廠，從北部的新北到新竹、苗栗，再到台南和高雄，遍布全台，投資總額高達16兆日圓。

報導指出，如此大規模投資的重要原因，是台灣有強烈的危機感。近年大陸對台威脅加劇，而台灣的外交幾乎完全向美國靠攏，在這種情況下，台灣唯一能跟美國對等談的底牌就是「半導體」。

對台灣而言，最大的防禦武器或許已不是美國提供的武器等，而是自己的最尖端的半導體工業。因此，被台灣視為關乎生死存亡的巨額投資，正在台灣各地加速進行。