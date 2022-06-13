年底台北市長選戰，民進黨人選未定，國民黨派出蔣萬安參選，北市副市長黃珊珊則可能以無黨籍參選，對於選情可能出現「三咖督」，資深媒體人吳子嘉直言，民眾黨黨主席柯文哲如果現在不拿出新的作為，那他將成為一個沒有明天的政治人物。

吳子嘉13日在其主持網路節目「董事長開講」談及台北市長選舉，對於有網友提問，「國民黨現在好像很期待陳時中參選，這種期待對嗎？陳時中不是應該很能鞏固綠營基本盤，到時台北三咖督，還是能贏嗎？」

吳子嘉表示，陳時中參選與否，跟國民黨、民進黨都沒有關係，因為民進黨的台北市的選票結構，大概就是30-35%左右，陳時中要贏唯一的機會，就是黃珊珊參選，因此，泛藍在台北要想贏，就是黃珊珊退選，但她現在絕對不可能退選，蔣萬安如果要贏，藍軍就要整合，並且把黃珊珊的票打成親民黨的形狀，將藍軍分裂的選票最小化。

黃暐瀚補充表示，黃珊珊1998年第一次選北市議員的時候，是掛新黨黨籍，但其後因新黨內鬥，2002年競選連任時改掛親民黨，至此20年都是親民黨籍。而這次選舉，為了將選票極大化，所以改掛無黨籍，但據了解，這樣的做法在民眾黨內是有人反對的，認為民眾黨在台北市竟然推不出黨籍候選人。

吳子嘉則認為，柯文哲是已經任滿準備下台的市長，柯未來的行情，是打折再打折，他如果現在不拿出新的作為，那他將成為一個沒有明天的政治人物。