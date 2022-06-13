布袋戲大師黃俊雄次子黃文擇，12日晚間傳出去世消息，享壽67歲。黃文擇為霹靂布袋戲負責人，擅長口白，配音出神入化，曾為布袋戲人物素還真等角色配音，被譽為「8音才子」，去世消息讓戲迷們震驚不捨，紛紛在網路留言「希望不是真的」、「霹靂與東離劍遊紀布袋戲怎麼辦？」。

黃文擇與胞兄黃強華創立「霹靂布袋戲」，並創造素還真、葉小釵等知名布袋戲角色，讓霹靂布袋戲引發一股熱潮，成為膾炙人口的經典布袋戲作品，並以素還真為主角拍成電影，進軍國際舞台，為戲迷們津津樂道。

黃文擇從小跟隨父親黃俊雄到處演出，見多識廣，也從與眾人聊天時揣摩口白功夫，私底下花了很多時間練習口白，各種角色都能勝任，因此被譽為「8音才子」，所創造的素還真更是人氣鼎盛，不輸布袋戲傳奇角色史艷文。

黃文擇的胞弟黃文耀今年2月病逝，享壽67歲，沒想到4個多月後，黃文擇也撒手人寰，讓布袋戲們非常悲痛。黃文擇家屬低調表示，相關追思活動，將擇日由霹靂國際多媒體公司公布，讓戲迷們緬懷大師風采。