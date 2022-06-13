《素還真》傳奇英雄 配音篇｜DEMIGOD: The Legend Begins（PILI 霹靂布袋戲）

台灣霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇12日傳出離世，享壽67歲，也讓不少戲迷大感震驚與不捨，黃文擇一生奉獻給布袋戲創作，堪稱布袋戲配音界的大師，為了今年初上映的武俠電影《素還真》，他不眠不休投入配音工作，曾經三天三夜都沒睡，只為呈現最原汁原味的角色聲韻。

替素還真一角配音長達30多年，接下電影版配音工作，黃文擇費盡心思，必須深入每個角色的情緒，來轉換不同聲音語調，因故事主軸是年輕版素還真，「年輕素還真可能是比較血氣方剛、俠客主義。我就會依自己年輕的個性去做參考，自然而然就把角色的個性及聲音變化出來。」足見黃文擇對配音的堅持與專業。

替超過3千位霹靂角色配音，黃文擇曾經透露，他其實花了3年時間閉門學台語，布袋戲口白重感情，要講出味道、抓住精髓，文話和白話又不一樣，念唐詩得唸出雅趣。目前聲效演出爐火純青的他，最高紀錄一場戲曾為30～40個角色配音。