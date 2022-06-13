霹靂布袋戲靈魂人物「八音才子」黃文擇昨(12日)驚傳逝世噩耗，享壽67歲，引來戲迷一片錯愕悲傷哀悼；過去幾十年來他一人掌握布袋戲文武半邊天，所有生旦淨末丑角色都由他配音；近年他開始世代交棒給兒子黃滙峰，然而天不假年，黃文擇身體狀況竟急遽惡化，追隨他2月6日過世的雙胞胎弟弟黃文耀而去，天宇、霹靂靈魂配音雙雙殞落，但黃文擇生前仍鼓盡最後力氣完善一部作品，那就是電影《素還真》的配音工作。

台灣布袋戲由雲林虎尾黃家一脈相承，從第一代黃馬傳承給「通天教主」黃海岱，再到黃俊雄改良父祖輩的主角「文素臣」，創造出紅遍全台灣的「雲州大儒俠」史艷文系列故事，該系列至今仍由黃俊雄幼子黃立綱傳承中。而黃俊雄的大兒子「十車書」黃強華當編劇總監，二兒子「八音才子」黃文擇負責配音，另闢蹊徑創造出不純以寬恕仁義取勝，而走藏龍鬥智路線的全新一代主角「素還真」，1988年問世以來取得巨大成功，也讓布袋戲成為台灣之光的在地產業。

霹靂布袋戲故事仰賴黃強華率領的編劇群集體腦力激盪，操偶布景服裝道具有多年深厚累積的班底，但唯有為角色配音這項工作，數十年來只有黃文擇一人足以扛起重任。他承襲布袋戲「一人口白」傳統，將生旦淨末丑角色全部包攬，不但女性角色的配音難不倒他，還要負責「百世經綸」一頁書的高亢嗓音，「刀狂劍痴」葉小釵「啞子的哭聲」超級經典，還有秦假仙的搞笑鼻音等，配合各色劇情的情緒轉換，全都難不倒他。

這樣集所有角色於一身的配音工作，堪稱相當繁重，經常有戲迷擔心他的嗓子狀況；許多人憂心萬一他出意外，根本沒有人能馬上頂替這項重任。霹靂國際多媒體也想方設法，近年把虛淵玄編劇的《東離劍遊記》國語配音外包，閩南語部分則由黃文擇的兒子黃匯峰傳承，而2021年11月更將正劇部分也交棒，過去這種情況難以想像，顯見黃文擇大師身體已不復康健。但他仍付出最後心力完成遺作，就是完全由他獻聲的電影《素還真》，用生命配音帶給戲迷們終極的感動。