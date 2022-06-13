《魷魚遊戲》第二季海報曝光。（Netflix提供）

魅力席捲全球的Netflix影集《魷魚遊戲》去年9月17日上線後，以28天的時間締造觀看超過16.5億小時的輝煌記錄，跨越語言與文化的差異，成為Netflix史上最受歡迎影集，不僅風光獲得韓國國內各大典禮重要獎項，也深受全球各大獎項的肯定，Netflix於13日正式向全球榮耀宣佈確定製作第2季，期待繼續為韓國和世界各地的粉絲帶來更多一流、充滿理想與抱負的影集。

導演黃東赫也特別寫信給全球影迷，解釋這部風靡全球的作品未來會如何發展，預告將以更新穎的遊戲和驚人的故事與大家見面，信中除了透露李政宰飾演的「成奇勳」、李炳憲飾演的「遊戲負責人」確定回歸之外，孔劉客串演出的「畫片男」也有望現身，甚至還能見到一二三木頭人娃娃「英熙」的男友「哲秀」。

導演黃東赫信件全文如下：

主旨：新的遊戲即將開始

《魷魚遊戲》的企劃發想始於 12 年前，終於在去年開花結果，上線短短 12 天便成為 Netflix 史上最受歡迎的影集。

作為《魷魚遊戲》編劇、導演、製作人的我，在這裡衷心感謝全球粉絲的支持和愛戴。

感謝大家收看和喜愛《魷魚遊戲》。

現在正式宣佈奇勳要回來了，(遊戲)負責人也要回來了。

第2季即將到來。

拿著畫片的西裝男說不定還會回來。

也可以見到一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。

將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。

-《魷魚遊戲》的製作人、編劇、導演黃東赫 -