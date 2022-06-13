美國重大槍擊案屢見不鮮，近日更是頻繁得駭人。在聯邦眾議院上周通過《保護我們的兒童法案》及《危險信號法案》後，由參議院10名民主黨議員、10名共和黨議員組成的跨黨派團隊，當地時間12日中午宣布，已就槍管立法達成初步協議並發表聯合聲明，成為近年來兩黨首度就此議題達成共識。

眾院8日以223票贊成、204票反對，通過《保護我們的兒童法案》，列明合法購買突擊步槍年齡由現時的18歲提高至21歲，並禁止售賣大容量彈匣；9日又以224票贊成、202票反對，通過俗稱「紅旗法」（red flag）的《危險信號法案》，允許家屬或警察有權向聯邦法院請求限制可能傷害自己或他人的擁槍者。由於兩黨在參院各占50席，歷來法案要通過都必須有60票贊成，意味至少得有10名共和黨議員倒戈，外界因此預料上述兩案難獲通過。

為此，兩黨日前針對槍管立法協商折衷方案，只加強購槍背景審查、改善精神健康服務和強化學校保安。儘管這20名參議員12日簽署的協議聲明內容，並未將提高合法購買突擊步槍年齡和禁止售賣大容量彈匣列入，卻已是參院多年來針對槍管僵局邁出的重要一步。

總統拜登隨即在推特發文：「我要感謝（民主黨）參議員墨菲（Chris Murphy）和兩黨團隊提出的槍支安全法案。這項協議並沒有納入所有我認為必要的措施，但它顯示我們已朝著正確方向邁出重要一步。在跨黨派的支持下，沒有藉口拖延，讓我們完成工作吧。」

這項協議包括挹注心理健康資源、加強校園安全、為各州「紅旗法」撥款，允許當局沒收有潛在危險人物的槍枝；另外還將擴大全國背景調查系統，尤其針對21 歲以下潛在購槍者的青少年犯罪紀錄。

值得注意的是其中一項旨在解決所謂「男朋友漏洞」的條款，亦即在配偶，或者僅是約會對象，被判有家庭暴力罪時，其擁槍權將被剝奪。而曾被定罪為家暴施虐者或受家暴限制令約束的人，都將被納入犯罪調查背景。

民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）告訴CNN，這項協議並未包含必要的全面行動以防止大規模槍擊事件再次發生，但他願意與參院合作，因為「它正朝著正確的方向發展，我們很高興參院終於意識到這一點。」