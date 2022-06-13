「歐伊、歐伊」民眾不時會在路上看到警車、消防車、救護車，閃著警示燈、開警鳴器緊急趕赴各種現場，其實不只警消的車輛會裝有警示燈，其他像是法院、台電等公家單位也有，但有民眾最近發現，竟然連遺體載運車都閃燈鳴笛呼嘯而過，直呼「實在是太誇張了！」

一名運將表示，上月30日晚間7時許，他開車行經北市建國南路高架橋、要下辛亥路口時，看見一輛黑色廂型車閃著紅、藍警示燈，鳴著警笛從旁邊經過，仔細一看，赫然發現車尾竟寫著「遺體載運車」，儘管當時正逢下班尖峰時刻，路上車水馬龍，但眾車仍放慢速度禮讓他先行。

不過，離譜的是，到了十字路口遇到紅燈時，該輛遺體運送車仍閃燈鳴笛強行通過，其他用路人不免質疑何時這種車輛也可裝設警示燈、警鳴器，難道真的有這麼趕嗎？但在尊重「死者為大」下，大家仍停下車讓其通過，推測應是要開往第二殯儀館。

警消表示，交通部、監理單位應該有規定那些車輛可以裝設警示燈，他們開慣了警車、消防車反而不太清楚，但發現通常都是公家單位，像是憲兵、海巡、法院、情治單位等，或是台電等工程搶險車，總統或將軍座車的車頭也裝有紅藍閃燈，遠遠看到就知道有大人物來了。

隨著時代越開放，這些以往被視為公家權威的裝備越來越普及，到一般軍警用品店就可買到俗稱「烏龜殼」的警示燈，有心人士往車頂一放即佯裝是偵防車；另想要當將軍，自己改裝車燈也成。不過，員警說，這還是頭一次聽說連遺體載運車也裝警示燈。

警方表示，根據《道路交通管理處罰條例》第16條規定，車輛其他設備擅自增、減、變更原有規格，致影響行車安全者，可處汽車所有人900元以上1800以下罰鍰；另依《社會秩序維護法》規定，擅吹警笛或擅發其他警號者，處6000元以下罰鍰，提醒民眾或殯葬業者勿貪圖一時方便而違規裝設警示燈或警鳴器，若發現將依法取締。