警消在值勤時，經常會開啟警示燈、警鳴器提醒民眾注意，但並非在任何勤務中都可使用、暢意通行，警方表示，一些法規都有規定員警必須在執行緊急任務時，才能依法行使交通優先權，且仍應顧及行人與其他車輛的安全。

警方表示，在《災害防救法》及內政部災害緊急應變警報訊號公告中，明定警報訊號包括消防車、救護車、警車、工程搶險車等，以兼顧救災時效、示警、行車安全及降低環境衝擊等需求。

另依《道路交通安全規則》，警車開啟警示燈、警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌的限制，警用機車也可行駛於快速道路，但須遵循警政署「警察人員駕車安全考核實施要點」中對緊急任務的認定。

警政署表示，員警在搶救災難或重大事故，馳往現場時，或緝捕現行犯、逃犯，取締重大交通違規不符攔檢稽查，若不立即制止恐危害交通安全等緊急任務時，得啟用警示燈及警鳴器。

但若是執行專案勤務、路檢、巡邏任務，維護交通秩序，現場處理一般交通事故，行駛路肩或路肩停車等非緊急任務時，只能開啟警示燈，不能任意啟用警鳴器。所以民眾有時發現員警突然閃燈鳴笛闖越紅燈或路口，事後明明沒事發生，就屬於違規行為。

此外，一些民間救護車也經常閃燈鳴笛超速行駛，以前還曾傳出有藝人搭乘趕場的情形，警方表示，事後會檢查其派車單，確認是否為緊急特殊狀況，像是載病患返家嚥下最後一口氣、轉院、回程等都不算，違規也會依法開罰。