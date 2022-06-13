土耳其東部萬恩省（Van province）今天發生規模5.0地震，目前暫未接獲傷亡或災損通報。

美聯社引述土國災害與應變管理署（AFAD）說法報導，地震發生於當地時間晚間9時35分（格林威治標準時間18時35分），震央在萬恩省圖斯巴區（Tusba）附近，震源深度18.6公里。萬恩省與伊朗接壤。

萬恩省省長巴爾哲（Ozan Balci）告訴國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），目前尚未接獲「負面」消息通報，緊急應變單位正在確認有無災損情況。

土國衛生部長也在推特發文稱，沒有人員死亡或受傷的通報。

2011年，萬恩省曾發生規模7.2強震，當時造成600多人死亡、數千人受傷。

2020年，伊朗城市霍伊（Khoy）發生規模5.7地震，萬恩省也有9人因此喪生。

土國位處主要斷層線上，地震可說相當頻繁。（譯者：施施）1110613