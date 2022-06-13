【愛傳媒楊秉儒專欄】《捍衛戰士》（Top Gun）在臺灣地區首映的時候（1986年），我還在念高中。這部經典電影的熱潮，一直延燒到連我在成功嶺服士官役了，每逢假日留營或是開放懇親日，連上的政戰士還是會用他的CD隨身聽接上喇叭，整天播放肯尼．羅根斯（Kenny Loggins）演唱的《危險地帶》（Danger Zone）、柏林合唱團（Berlin）演唱的《帶走我的呼吸》（Take My Breath Away）…反正整張電影原聲CD不斷反覆播放就對了。

睽違了36年之後，全球影迷終於等到了《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），可是，看完文字劇情介紹之後，我完全沒有進電影院去觀影的衝動。美國爽片嘛，當然是以宣揚美國國威的《大美國主義》形式電影。

美國永遠都是這個世界的救世主，發現了可能的危害，在危害尚未完全成形之前，先行進行排除了。在美國政府、國防部及一堆俊男美女到老了還不會變醜的男女主角們的努力之下，世界又平安無事的度過了一天。

不過，問題在於：

1.那個鈾濃縮工廠是在別人的國家裡面。（伊朗？伊拉克？利比亞？北韓？）

2.那個鈾濃縮工廠還沒有開始運作。（當然有人會說開始運作就來不及了，不過其實沒差啊！事後再像當年的美國國務卿鮑爾一樣拿出一小瓶洗衣粉開記者會就行了。）

3.因為是秘密行動，所以並沒有宣戰就開砲了，這應該算是偷襲吧？（這也沒差。最近美國打索馬利亞，宣稱是鎖定「索馬利亞青年黨」，也沒有正式宣戰。就跟1993年，美國在索馬利亞搞的「摩加迪休之戰」如出一轍，最後還搞出一部電影叫做《黑鷹計劃》（Black Hawk Down）。

好吧，1986年的《捍衛戰士》（Top Gun）裡，「獨行俠」（Maverick）從正在印度洋地區巡弋的企業號航空母艦上駕著F-14起飛，至少還得等到僚機突然遭到6架MIG-28（實際上是用F-5E來呈現這型不存在的戰鬥機）伏擊，才開始還擊，成功救援僚機。這至少算「師出有名」。

現在呢，依照大美國主義電影的邏輯，美國發現了一個可能的危害（或是自信一點把可能去掉），發現了一個可能引爆核彈危機的前端，所以美國基於安全的理由，在沒有宣戰的情況下，派了戰機去執行轟炸任務，侵入到別人的領土上，炸死無辜的人民，炸掉了別人的設施。而且，這樣的行為，只要大美國主義不灰飛煙滅，恐怕會一直持續下去。

如果你覺得美國這樣真的好棒棒，那我就問你，俄羅斯為什麼不能做一樣的事？

作者為資深媒體人

照片來源：《捍衛戰士：獨行俠》海報截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。