英國1名退役軍人在烏克蘭參戰期間，遭槍擊喪生。這是在烏克蘭戰爭中與烏軍並肩作戰並證實陣亡的第2名英國人。

該名英國人蓋特里（Jordan Gatley）的父親在臉書發文表示，愛子「經過深思熟慮」後，於今年3月離開英國軍隊，前往烏克蘭參戰。

蓋特里的父親透露，兒子在烏國東部的北頓內茨克市（Sievierodonetsk）被殺，當地一直受到俄軍猛攻。

他還說，兒子的烏國同袍稱讚蓋特里具備「豐富知識與純熟作戰技能，且他對工作充滿熱愛。」

被問及蓋特里陣亡的消息時，英國外交部發言人證實，「1名英國人在烏克蘭喪生，我們正對他的家庭提供協助。」

英國當局4月宣布，退伍軍人席布萊（Scott Sibley）在烏克蘭陣亡，另有1人失蹤，據報2人都曾參與對抗俄軍的戰鬥。

此外，還有2名在烏國參戰的英國人遭到烏東親俄法庭判定為傭兵，接下來可能面臨極刑。（譯者：施施）1110613