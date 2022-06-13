港星鄧麗欣2018年與邱勝翊（王子）交往期間，砸近億在台北信義區開設手搖飲品牌「1011 Sip Tea」旗艦店，未料開幕1年卻驚傳每月虧損6位數，當時鄧麗欣為愛撐住事業，還陸續將飲料店移師到南西誠品、統一阪急等門市經營，但隨著去年6月她與王子的戀情告吹，鄧麗欣投資的副業似乎也隨之退出台灣手搖飲市場，感情與投資都心碎收場。

時報周刊CTWANT近日接獲消息，指鄧麗欣在台投資的1011 Sip Tea門市早已悄悄收攤，不只IG動態停擺，Google上最後一則評分也是去年9月，臉書粉絲團、台灣官網雖正常運作，卻僅剩品牌與動漫聯名的快閃店宣傳，與1011 Sip Tea香港IG、網站滿是鄧麗欣的蹤影，形成強烈對比。

鄧麗欣在台投資的1011 Sip Tea門市早已悄悄收攤，IG動態停在9月就未更新。（圖／取自1011 Sip Tea IG）

品牌公關低調向本刊證實，1011Sip Tea台北門市確實在去年結束營業，鄧麗欣現在主要是和品牌老闆合作香港的業務，「台灣就跟鄧麗欣比較沒有關係了。」是否是受疫情影響收掉台北門市？公關否認，僅表示品牌會以IP快閃為主，之後也沒有恢復實體手搖飲店的計畫，手搖飲業務重心將擺在其他國家。

在台北的1011 Sip Tea門市去年結束營業後，鄧麗欣現在主要是和品牌老闆合作香港的業務。（圖／取自1011 Sip Tea HK IG）

據悉，鄧麗欣2020年將手搖飲品牌帶回香港，在旺角成立首家門市，之後又陸續在又一城、新城市廣場、K11等地設立快閃店，近來鄧麗欣把據點轉戰到灣仔利東街，門市除了不定期舉辦跨界聯名活動，還祭出花茶包、果醬等產品，吸引不同客群上門，成功在當地闖出一片天。

鄧麗欣（中）與王子過去是經由應采兒牽線變熟進而相戀。（圖／取自鄧麗欣IG）

鄧麗欣與王子過去同屬金牌大風旗下藝人，之後經由應采兒牽線變熟，2018年4月2人被目擊同遊泰國蘇梅島，事後他們大方認愛，也不時在社群網站上公開放閃，同年鄧麗欣在台投資副業時，王子不但送花，還充當監工人員替女友把關飲料品質，無奈戀情最終仍是無法走到最後，在去年6月宣告3年情逝。

2019年王子曾帶著鄧麗欣甜蜜遊台中，被本刊讀者直擊兩人在高鐵站閒逛曬恩愛。（圖／讀者提供）

2人分手後，有傳聞指王子因與造型師過從甚密而對感情不忠的傳聞不斷，鄧麗欣還曾親上火線為前任澄清，「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，……認識他的人都很清楚他的為人。」但現在這篇力挺文已經刪除。

當鄧麗欣的飲料店登陸台灣時，王子還送上花籃，賀卡的字頭還有「利（麗）欣」兩字暗暗放閃。（圖／報系資料照）

王子因與郭雪芙合作《山中森林》爆出緋聞。（圖／本刊攝影組）

不久前王子遭爆料交往鄧麗欣期間就已劈腿現任緋聞女友郭雪芙，也有網友指出兩人明明一同出遊用餐，互稱好友的他們卻始終只PO與其他友人的合照，刻意迴避同框的這種特殊交情，也被認為網友認為不像是王子平時對待好友的態度，認為內情不單純。但兩人一直都是以「好朋友」或「藝人正常的社交生活」來解釋，並沒有多做回應。

有眼尖的網友發現郭雪芙與王子明明在同天去好友Andy（中）開的知名早午餐店，卻刻意不同框，不像是好朋友會做的事。（圖／取自andyrinIG）

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