六月正是畢業季，有一批畢業生步出校園成為社會新鮮人，期待找到一份好工作。以金融業來說，MA(Management Associate)一職是許多求職者的夢幻工作之一，為什麼MA會如此受歡迎？

MA是在做什麼？

MA的中文職稱通常是「儲備幹部」、「儲備主管」、「儲備菁英」、「管理培訓生」等，顧名思義，企業希望招募一批「具經營管理潛力」儲備人才，透過一連串培訓、輪調、專案任務等，培養這批人成為管理職或高階職位。

金融業MA第一年年薪破百萬

至於求職者最關心的薪資待遇方面，玉山金人資長王志成曾對媒體發表，玉山金是台灣高薪100指數成分股，薪資待遇絕對有競爭力，MA起薪6萬至7萬元，年薪第一年就會超過100萬元，TMA（科技儲備幹部）、TA（財金儲備幹部）也都差不多相同。

中信金也曾表示，中信金MA首年即可挑戰百萬年薪，培訓期間量身打造金融專業及共通學程，安排系統性輪調並有高階主管導師協助拉高視野格局，更有機會加入跨國重大策略專案，鍛鍊全球營運思維，通過培訓即升任經理，升遷主管職亦較一般同仁快速2至3 倍。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/07~2022/06/06)來看「儲備幹部」的熱門關鍵字，關注的產業以金融、金控、銀行為主，其次也會討論薪資、年薪、培訓、徵才計畫等。由此可見，如何在人才濟濟的MA徵選中脫穎而出，是許多人在意的話題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

信義房屋祭百萬年薪徵菁英MA

國內不動產龍頭信義房屋今年也端出不惶多讓的薪資待遇，加入金融業的搶才戰。信義房屋今年首次招募總公司幕僚儲備幹部，鎖定質優新鮮人，祭出保障年薪120萬的高競爭力薪酬，砸重本培養專案管理人才，中長期則能挑戰主管職。針對MA輪調及考評的規劃，除會安排到仲介事業了解房仲工作、培養與第一線同仁的人脈、取得證照，也會依個人學經歷與企業職缺，安排到其他單位輪調，並定期安排考核或專題報告，檢視該階段的培訓成效。

在多件履歷中，有高達4成具碩士學歷；擁有國立頂大（台大、清大、陽明交通大學、成大、政大）或外國學歷的求職者，共占33%。進一步分析求職者的背景，其就讀的科系以管理學群、財經學群各占3成最多，還有來自文史哲、法政、資訊、工程、大眾傳播學群者，顯示信義房屋幕僚MA提供多元的輪調機會及高成長的職涯路徑，再加上產業跨足的領域更廣，吸引的人才也相當多元。

雖然信義房屋第一屆MA招募目前已經截止，但瞄準百萬年薪的社會新鮮人，還是有不同職涯機會，信義房屋房仲業務首創轉職金五萬補助、提供前6個月保障月薪5萬元，轉正後業績獎金無上限，表現優秀者百萬年薪不是太難。還規劃近百堂教育訓練、外訓及購書等補助；疫情嚴峻下，信義房屋也為第一線房仲業務開發許多數位工具，如AI智能配案等，無論房仲業務或買賣雙方，都能更有效、更精準互動。

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