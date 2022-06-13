把握好天氣，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天熱如盛夏，注意36度以上極端高溫出現，周三滯留鋒南下，全台轉雨，有劇烈天氣發生機率，接著周四至周日滯留鋒逐日北移，但南方水氣增多使午後有強對流發展，注意較大雨勢，因此周三至周日一連5天都有大雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周三（15日）滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣發生機率，包括雷擊、強風、瞬間強降雨等。

周四至周日（16至19日）滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

至於近日天氣，吳德榮表示，今、明（13、14日）兩天西南季風影響，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風，應注意36度以上極端高溫出現；迎風面西南部偶有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨。今天北部氣溫21至35度，中部23至34度，南部23至35度，東部21至36度。