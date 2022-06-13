近況不佳的小熊13日遭到美東老大洋基橫掃，吞下6連敗。小熊上個月也被道奇橫掃，當時3戰合計被暴打了20比3，這次洋基把他們扁得更慘，在關門戰兩人轟出單場雙響炮，一口氣打了18比4，系列賽3戰合計28比5。

小熊菜鳥投手湯普森（Keegan Thompson）初次對戰洋基就留下「1局爆」的慘痛回憶，首局他連投3個四壞球，兩度被攻佔滿壘，被敲兩支二壘打撈走4分，總計0.2局丟5分吞下敗投。湯普森沒有被敲全壘打，前一場的先發菜投史瓦莫（Matt Swarmer）則是初見洋基就挨了6轟。

洋基捕手東岡（Kyle Higashioka）本季首轟出爐，而且是雙響炮，他第2支是在小熊放棄比賽之後，從一壘手席溫戴爾（Frank Schwindel）手中轟出去的，但兩支都是陽春炮。

此戰表現最佳的是洋基新買來的前紅雀宿將卡本特（Matt Carpenter），他4打數3安打，轟出雙響炮，單場7打點。他還寫下一個特別的紀錄，他從5月26日加盟洋基以來的最初7支安打有6支是全壘打，追平「故事哥」史多瑞（Trevor Story）在洛磯締造的紀錄。36歲的卡本特去年季外成為自由球員，季初加入遊騎兵但在5月被釋出，然後由洋基買下，他能守備內野3個位置。為此卡本特改變了滿部鬍鬚的舊造型，新剃的八字鬍在洋基陣中格外顯眼。

打敗仗的小熊也有哈普（Ian Happ）的勇猛表現，他單場3安包括一壘打、三壘打、全壘打，只差一支二壘打就是「完全打擊」。