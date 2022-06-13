在這個世代想成立一個家庭，買房而居大不易，尤其雙北交通便利的精華地段，房價更是高得嚇人，許多人不禁在買房條件上退一步，甚至能夠接受「事故屋」，昨天(6/12)臉書某社團有名房仲貼出手上的物件，位於北市的事故屋要價4580萬但可含淚低於市場行情出售，而網友們看了他對該屋的描述，驚訝猜測這個物件應是傳奇女星于楓生前的住宅，她當年過世的故事，又引發討論。

昨天有名房仲在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進臉書」上，貼出一則事故屋出售文章，刊登的資訊顯示，該屋位於台北市松山區復興北路，屋齡約40年，格局為3房2廳2衛，照片中該屋室內空間寬敞，貼有木質地板，氣氛溫馨，難以想想是事故屋。

房仲在某凶宅臉書專頁貼出出售文，比對他給的資料，網友瘋猜輕生的前屋主是傳奇女星于楓。(翻攝自「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進臉書」臉書社團)

房仲描述，該屋前屋主於20多年前在自家輕生，「送醫搶救7日後身亡」，現任屋主含淚限時求售，「最低不二價3XXX萬」，盼有興趣的朋友把握機會賞屋，同時也將該屋的正樓上的市場行情4700萬公布，該文曝光後，網友們根據房仲所提供的資訊，懷疑這位輕生過世的前屋主，就是傳奇女星于楓，因該事故屋無論出事時間還是地理位置，都跟于楓當年離世的報導相吻合，引發熱議，「不會是于楓的房子吧」、「應該是于楓」、「我也覺得是，吻合點太多」、「我知道她的房子好像就在那一帶」，有網友表示當年曾在報紙新聞上看到相關的描述，且有人詢問房仲，對方沒否認。

女星于楓本名張豫汶，外型高挑美艷，當年以一首〈愛在旋轉〉成名，跟藝人羅霈穎情同姊妹，她雖在演藝圈發展順利，但情路坎坷，于楓結識了已婚商人黃文甯，兩人情纏16年之久，于楓後來疑似懷疑男方出軌，飽受情傷摧殘，因此在家中輕生，送醫後搶救多日，最終因多重器官衰竭過世，年僅34歲。

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