全福生物科技(6885)及浩宇生醫(6872)送件申請上興櫃。
全福生物科技成立於102年7月，主要業務為新藥開發，董事長兼總經理為簡海珊，目前股本為6.92億元，110年合併營收為36萬元，稅後虧損為1.05億元，每股淨損為1.78元。
浩宇生醫成立於104年3月，主要業務為「聚焦式超音波系統」及「治療導引追蹤系統」之開發，董事長為陳正，總經理為龍震宇，目前股本為5.63億元，110年稅後虧損為8279萬元，每股淨損為1.8元。
全福生物科技(6885)及浩宇生醫(6872)送件申請上興櫃。
全福生物科技成立於102年7月，主要業務為新藥開發，董事長兼總經理為簡海珊，目前股本為6.92億元，110年合併營收為36萬元，稅後虧損為1.05億元，每股淨損為1.78元。
浩宇生醫成立於104年3月，主要業務為「聚焦式超音波系統」及「治療導引追蹤系統」之開發，董事長為陳正，總經理為龍震宇，目前股本為5.63億元，110年稅後虧損為8279萬元，每股淨損為1.8元。
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