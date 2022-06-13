前年19歲的張姓男子與未滿16歲的女子交往並發生關係，少女父親返家發現張與女兒在房間內，提告後才發現，2人不僅發生性行為還「邊做邊拍」，台灣高等法院依製造少年為性交或猥褻行為之電子訊號罪及與未滿16歲女子性交罪判刑1年2月，緩刑2年。可上訴。

張由臉書社群網站認識少女並進而交往成為男女朋友，張男明知對方未滿16歲仍在她基隆市住處房間內發生性行為，2020年12月2日晚上少女父親返家時，發現張與女兒同在住處房間內，張趁隙逃離後，少女父親到警局提告。

一審基隆地方法院及二審高院都認為，張男無法克制己身情慾，而與被害人為性交行為，對被害人身心健康與未來人格發展實有不良影響，行為應予非難，考量他坦承犯行，尚有悔意並成立調解，且已履行給付，判刑1年2月，諭知緩刑2年，全案可上訴。

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