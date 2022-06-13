「無敵星星」若真的有用，那台灣或許已跨越群體免疫門檻，但會不會只是稍縱即逝的流星呢？一名在專責病房工作的護理師駁斥，「無敵星星」根本無稽之談，她1年多來染疫3次，每次症狀都更嚴重，且第2、第3次僅間隔1個月，甚至有腦霧狀況；護理師的先生也證實，「她常突然當機，平均2小時1次」。
中央流行疫情指揮中心一席「無敵星星」的談話，曾引起民眾熱烈討論，許多確診後康復的人，也自認有「無敵星星」加持，對於遵守防疫規定的態度，有一搭沒一搭。
一名護理師出面表示，「無敵星星」對她而言根本不曾發生。根據《聯合新聞網》報導，這名護理師去年5月25日首度確診，當時懷孕6個月，康復後有腦霧症狀；今年4月疫情爆發，她再次染疫，解隔後回到工作崗位才1個月就第3次確診，且症狀更嚴重，喉嚨痛到要含冰塊緩解。
護理師的先生說，妻子自去年第一次康復後，經常當機，這種狀況平均1、2個小時就會出現1次。「無敵星星」不是新冠解答，千萬不能掉以輕心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。