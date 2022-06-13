「無敵星星」若真的有用，那台灣或許已跨越群體免疫門檻，但會不會只是稍縱即逝的流星呢？一名在專責病房工作的護理師駁斥，「無敵星星」根本無稽之談，她1年多來染疫3次，每次症狀都更嚴重，且第2、第3次僅間隔1個月，甚至有腦霧狀況；護理師的先生也證實，「她常突然當機，平均2小時1次」。

中央流行疫情指揮中心一席「無敵星星」的談話，曾引起民眾熱烈討論，許多確診後康復的人，也自認有「無敵星星」加持，對於遵守防疫規定的態度，有一搭沒一搭。

一名護理師出面表示，「無敵星星」對她而言根本不曾發生。根據《聯合新聞網》報導，這名護理師去年5月25日首度確診，當時懷孕6個月，康復後有腦霧症狀；今年4月疫情爆發，她再次染疫，解隔後回到工作崗位才1個月就第3次確診，且症狀更嚴重，喉嚨痛到要含冰塊緩解。

護理師的先生說，妻子自去年第一次康復後，經常當機，這種狀況平均1、2個小時就會出現1次。「無敵星星」不是新冠解答，千萬不能掉以輕心。