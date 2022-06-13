高雄市昨天（12日）晚間多處地區飄出濃濃惡臭，有人說聞起來像牛屎，也有人認為是化糞池的味道，甚至屎味還飄進室內，有網友在臉書詢問發生什麼事，是否化糞池爆了，釣出大批網友紛紛回報真的超臭，「三民區+1，夜間晾衣服時，聞到超臭的化糞池味道」、「大寮+1」、「前鎮也有聞到」對此，高雄市環保局回應，惡臭的兇手是行道樹掌葉蘋婆所致，開花季會產生豬屎惡臭味。

這名網友今天凌晨2點在臉書「高雄大小事」表示，「到底怎麼了，晚間我一直問到豬屎味，化糞池爆了嗎？」另一名網友也發文，「現在已開始，又是高雄地區聞到牛屎味的時候。」

對此，許多高雄網友紛紛留言：「我也聞到了」、「我以為雞屎味」、「仁武+1」、「鳳山一堆味道都是半夜10點多開始」、「旗津也有聞到，味道很重」、「鼓山也是，我以為隔壁施肥」、「剛台南騎下高雄，在要進到市區一陣陣好臭啊！」、「室外充滿牛屎味」、「那ㄧ家的賽管破了啊⋯⋯」、「很臭，已經飄到室內，好噁」、「夜間偷排吧」。

還有網友指出，高雄夜晚有臭味是常有的事，「住左營聞到15年有了」、「樹開花」、「最近常下雨的關係啦，習慣就好」。

昨晚高雄冒出陣陣屎味，臭暈市民。(翻攝自臉書「高雄大小事」)

有在地人指出，又到了高雄聞到牛屎味的季節。(翻攝自臉書「高雄大小事」)

對於，高雄市環保局表示，今凌晨收到10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致。

掌葉蘋婆樹為高雄市常見之行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生之豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。經環保局稽查人員於現場查證後，發現異味疑來自行道樹所致。其他常見花期會產生異味之行道樹尚有黑板樹、福木、大葉山欖等。

環保局籲請民眾近期如有聞到異味時，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，造成之味道來源，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將派人前往現場確認。