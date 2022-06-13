有「八音才子」美稱的霹靂多媒體副董事長黃文擇昨（12日）晚間驚傳辭世消息享壽67歲，布袋戲迷一夜難眠，紛紛在霹靂布袋戲的臉書粉專留言表達不敢置信、哀悼。與黃家熟識的雲林縣長張麗善，2周前曾探望過黃文擇，昨晚得知噩耗也十分震驚難過。

張麗善表示，黃文擇生前很關心雲林布袋戲館興建進度，她2周前曾去霹靂探望他，要他好好養病、疫情嚴重避免出門，也告訴他布袋戲館進度順利，一切放心。

張麗善說，她也是最近才知黃文擇身體狀況出問題，她去看他時，他體力很弱，講話很喘，探望10幾分鐘離開，囑咐他現代醫學很發達，好好養病，沒想到不敵病魔，非常難過、不捨。

雲林布袋館去年3月12日動工時，黃文擇與其父黃俊雄都受縣長張麗善之邀出席持鏟動土，當時身體狀況還好，不料11月間突然暴瘦。

霹靂布袋戲迷則在霹靂臉書粉專留言哀悼「黃文擇布袋戲陪伴我童年到成家，在成長每個階段都有著很重要的位置，感謝您用著口白賦予每個角色靈魂，讓我們這些老戲迷有著熱血有著瘋狂的那段時光，您是我們的驕傲」、「謝謝黃大，從小聽到大的聲音，就像是一個很熟悉的長輩，從每週固定租錄影帶，到便利商店買DVD，30多年來的霹靂，陪我從學生、當兵、成家立業，現在已經是大叔，在台灣有黃大的戲配我長大真的是太好了，一路好走，黃文擇大師。」