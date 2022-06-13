防疫隔離及網購取貨需求挹注，超商雙雄統一超(2912)及全家(5903)5月合併營收同步攀高，其中統一超5月合併營收237.73億元，月增1.86%，創下單月歷史新高；全家5月合併營收為74.2億元，月增2.09%，年增3.71%，為109年8月以來新高。

台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT熟客生態圈，開發多元鮮食與CITY系列飲品，並與康是美共同搶先推出唾液快篩試劑，同時受惠電商網購取貨需求旺盛，帶動5月業績成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一精工、統一速達、統一生活等貢獻，統一超5月合併營業收入237.73億元，月增1.86%，年增7.65%，創下單月歷史新高及歷年同月新高；累計前5月合併營收為1148.47億元，年增6.02%。

統一超表示，7-ELEVEN線上線下合力搶攻居家宅食備餐商機，聯手「i預購」與康是美於門市設置防疫專區，並陸續推出各式生鮮蔬果食材、專櫃保養、生活家電等，在家即能線上訂購，推升業績成長；門市端午節預購則網羅星級飯店、米其林餐廳推薦、地方排隊名店推出各式粽組，引進知名店家、在地小吃等團購美食，宅在家也能就近買到各地最夯美食，帶動整體預購業績成長15%以上。

再者，7-ELEVEN以「個人化餐點」、「小家庭規格配菜」、「療癒系甜點」擴大導入冷凍商品結構，加上新品「昂舒巴黎」系列甜點引發網路話題帶動商品熱銷，帶動相關業績成長，整體鮮食類別成長超過1成；立夏過後，進入飲品暢銷旺季，CITY系列推出全新完熟蘋果風味飲品，搭配行動隨時取、當筆加價購及檔期活動等，帶動成長1成；7-ELEVEN與康是美成立防疫專區就近採買，更率先零售通路首發，共同搶先引進唾液快篩滿足消費者對於多元快篩的需求，帶動相關防疫用品倍數成長；加上低接觸消費趨勢帶動網購成長、端午節令贈禮商機等，帶動交貨便、賣貨便、快收便包裹件數增加，相關業績較去年同期成長近1成，並透過OPEN NOW有效提升外送業績呈倍數成長。

截至111年5月底，7-ELEVEN門市店數共6481家。

受惠於店數增長、鮮食銷售和居隔商機有效掌握，全家5月合併營收為74.2億元，月增2.09%，年增3.71%，為109年8月以來新高，亦是單月歷史第3高，累計今年前5月合併營收為356.82億元，年增1.86%。

展望6月，統一超表示，迎接夏日旺季，整合鮮食、冰品、飲料、零食等類別推出各式新品，於端午連假前展開「盡情Fun粽」優惠活動，OPEN POINT APP掌握龐大的中獎發票商機首創「中獎發票智能兌獎」服務，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，成為生活型服務平台，藉由積極串聯線上線下，以及多樣化行銷活動活絡商機，營運樂觀成長可期。

全家表示，居隔商機掌握仍將是營運重點，將以多元商品組合、虛實融合的購物管道加以對應，且首度參戰電商大促「618購物節」，積極搶攻網購需求，加上因應入夏高溫，各式冰品、啤酒、輕食亦將陸續推出話題新品和活動，可望成為驅動營收的動能。