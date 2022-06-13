總統蔡英文日前視訊參加哥本哈根民主高峰會，台北市議員侯漢廷不滿表示，蔡英文高談海外民主自由，關心烏克蘭發生的事情，卻不關心現在發生在台灣的事情，讓他忍不住引述孟子的經典話語，說「在孟子看來這是什麼，這就叫昏君！」

侯漢廷昨（12）日在政論節目《週末大爆卦》表示，蔡英文參加哥本哈根民主高峰會，把民主、人權講的高大上，但他認為這些事情應該是「人要先活著」才能去討論。他質疑，台灣走了這麼多人都沒看到蔡英文哀悼，卻高談其他海外地區的民主跟人權，不覺得荒謬跟可笑嗎？

「狗彘食人食而不知檢，塗有餓莩而不知發」，侯漢廷引述孟子的經典，並解釋若放任飼養的畜生、寵物隨意吃人糧食而不制止，等荒災到來、路邊有人餓死時也不進行救治，還說是天災的錯，孟子認為此思維與拿刀殺人後還說是刀子的錯一樣荒謬。

侯漢廷指出，在孟子看來，救災本就是官吏的責任，而現今台灣的執政黨拍板新台灣模式，要與病毒共存，接著再說不是我的錯、要怪病毒，還要人民自主應變，在2000年前孟子會要民進黨下台，「在孟子看來這是什麼，這就叫昏君！」

「狗彘食人食而不知檢，塗有餓莩而不知發；人死，則曰：『非我也，歲也。』是何異於刺人而殺之，曰：『非我也，兵也。』」引自《孟子．梁惠王》，梁惠王認為自己盡心盡力治理國家，不解為何人民不見增長，向孟子求教。