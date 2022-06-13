知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）2020年嫁給教授老公王家玄，小倆口不時在網上分享夫妻日常，不過，KIMIKO昨（12日）卻被路人催生，對方問她：「妳怎麼還不生？不怕太晚生不出來？」甚至還帶有憤怒語氣說：「年紀太大會生不出啦！你再老一點就知道後悔了」，KIMIKO則回應：「我們想真正確定自己的想法再進行下一步」，便全程微笑、點頭示意，她的高EQ讓網友讚爆。

KIMIKO昨在臉書分享與路人的對話，對方一認出她的身分劈頭就問「妳怎麼還不生？不怕太晚生不出來？」面對突如其來的問題，她不假思索說：「雖然時間的確是有點晚，但我們想真正確定自己的想法再進行下一步，目前先藉著用心對待遇到的人事物，學習媽媽的無私精神」。

KIMIKO在2020年嫁給教授老公王家玄。（圖／取材自KIMIKO臉書）

未料，對方卻帶有憤怒語氣說：「年紀太大會生不出啦！你再老一點就知道後悔了」，對此，KIMIKO沒有動怒，先微笑、點頭示意後，便慢慢後退轉身離開，對話曝光吸引不少網友都替她抱不平：「過度關心別人子宮的路人」、「老師EQ真好...是我應該會回，關你屁事...然後直接轉身離開」、「講的很像跟你很熟一樣」。

KIMIKO表示：「其實有些人會拿這問話，作為表達關切的搭話開場，去年我還會愣住，今年比較適應了」，她看到網友的打氣留言，也有感而發說：「我覺得應該是這樣的突發狀況遇多了，心理和身體都產生抗體，所以才能從容面對」，最後她還笑稱，自己的脾氣沒有很好。